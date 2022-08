Fiľakovo plánuje rozšírenie cintorína o 700 nových hrobových miest

Fiľakovo 12. augusta (TASR) - Mesto Fiľakovo v okrese Lučenec plánuje rozšírenie mestského cintorína o 720 nových hrobových miest. Nová plocha na pochovávanie by mala vzniknúť priamo pri existujúcom cintoríne na území s výmerou približne 5000 štvorcových metrov. Vyplýva to z oznámenia, ktoré mesto predložilo na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



"Navrhovaná zmena činnosti rieši rozšírenie mestského cintorína na vymedzenom území s vyčlenením nových plôch na pochovávanie, základnú komunikačnú sieť, plochy na umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, zelene a oplotenia," priblížila samospráva.



Mestský cintorín vo Fiľakove sa nachádza v západnej časti mesta v blízkosti hlavnej cesty vedúcej do Lučenca a rozkladá sa na ploche s výmerou viac ako 40.000 štvorcových metrov. Rozšírenie cintorína je riešené na mestskom pozemku, ktorého využitie na tento účel je definované aj územným plánom mesta.



Samospráva pripravuje rozšírenie cintorína z dôvodu postupného naplnenia jeho kapacity. "Počet prenajatých hrobových miest do konca roka 2021 bol 3798. Momentálna kapacita postačuje ešte na 55 hrobových miest," priblížila pre TASR hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová. Rozšírením cintorína by malo vzniknúť 720 nových hrobových miest, vystačiť by mali na obdobie päť až desať rokov.