Fiľakovo plánuje Základnú školu Štefana Koháriho II. komplexne obnoviť

Fiľakovo 17. novembra (TASR) - Mesto Fiľakovo v Lučeneckom okrese plánuje svoju Základnú školu Štefana Koháriho II. komplexne obnoviť a zmeniť ju na inkluzívnu inštitúciu. Mestskí poslanci schválili predloženie žiadosti o dotáciu a spolufinancovanie trojmiliónového projektu. TASR o tom informovala hovorkyňa Fiľakova Klaudia Mikuš Kovácsová.



Ako uviedla vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta Erika Anderková, projekt počíta so zateplením budov, obnovou spojovacej chodby, kuchyne pri školskej jedálni i kotolne. Tiež s modernizáciou vykurovacieho systému, bezbariérovým prístupom, obnovou športovísk či obstaraním informačných technológií. Zlepšenie inklúzie chcú zabezpečiť doplnením vzdelávacích stavebníc pre prvý stupeň.



Základnú školu postavili v roku 1960, skladá sa z piatich blokov, ktoré sú navzájom prepojené krytou spojovacou chodbou. V aktuálnom školskom roku má zariadenie 27 tried so 612 žiakmi. Ide aj o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími problémami. "Školský komplex má energeticky náročnú infraštruktúru. Kuchyňa v jedálni hygienicky nevyhovuje, opadáva omietka, podlaha je nerovnomerná," priblížila Anderková s tým, že chýba aj vzduchotechnika a vonkajšie športoviská sú zničené.



Súčasťou projektu by bolo aj vybudovanie vonkajšej učebne s vybavením. Má to byť drevená stavba s celoročnou prevádzkou, ktorá bude mať triedu s kapacitou 36 žiakov. V exteriéri budú napríklad vyvýšený záhon, nádrž na zavlažovanie i meteorologická stanica.



Celková výška oprávnených výdavkov presahuje tri milióny eur, z toho výška dotácie predstavuje sumu takmer 2,8 milióna eur. V prípade úspešnosti projektu ho bude samospráva spolufinancovať ôsmimi percentami vo výške vyše 242.000 eur. Ak bude žiadosť úspešná, rekonštrukcia školy bude v budúcom roku.