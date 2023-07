Fiľakovo plánuje zrekonštruovať ihrisko v parku za gymnáziom

Fiľakovo 6. júla (TASR) - Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove na svojom júnovom zasadnutí schválilo zámer zrekonštruovať športové ihrisko v parku, nachádzajúce sa za budovou gymnázia. Na tento účel mesto požiadalo o dotáciu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



Ako informuje hovorkyňa Mestského úradu vo Fiľakove Klaudia Mikuš Kovácsová, samospráva podala 30. júna na MIRRI SR žiadosť o dotáciu vo výške 163.000 eur. "Projekt je zameraný na celkovú obnovu zastaraného asfaltového ihriska s priľahlými spevnenými plochami. V prípade úspešnosti projektu ho mesto bude z vlastného rozpočtu spolufinancovať piatimi percentami, čo predstavuje sumu približne 8500 eur," priblížila.



Témou revitalizácie športovej plochy v parku sa mesto zaoberalo niekoľko posledných rokov. "V časti športoviska sme pred časom postavili multifunkčné ihrisko. Mnohým obyvateľom však v parku chýbalo samostatné basketbalové ihrisko, na ktoré boli dovtedy zvyknutí. Preto sme sa zaoberali myšlienkou, ako to napraviť a vyhovieť viacerým komunitám mládeže s rôznymi záujmami. Diskutovali sme o tom aj s vedením gymnázia, ktoré tieto plochy využíva v rámci telocviku, stretnutie sme mali aj so zástupcami skateboardovej obce, ktorej v meste chýba infraštruktúra," uviedol primátor Attila Agócs.



Podľa neho projekt vypracovali tak, aby bol areál využiteľný pre viacero športov. Na plochu za multifunkčným ihriskom tiež osadia niekoľko betónových prvkov určených pre skateboard. Chýbať nebude ani mobiliár v podobe lavičiek, smetných košov či stojanu na bicykle. Na základe požiadaviek tam bude k dispozícii aj box s exteriérovým defibrilátorom. Po ukončení stavebných prác sú naplánované sadové a terénne úpravy.



Rekonštrukciou ihriska vznikne vo vstupnej časti mestského parku komplexná infraštruktúra na športové aktivity a plnohodnotné trávenie voľného času pre obyvateľov rôznych vekových kategórií s rôznymi záujmami. V prípade schválenia projektu ihrisko zrekonštruujú do konca tohto roka.