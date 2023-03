Fiľakovo pozýva na výstavu Svetového združenia maďarských fotografov

Fiľakovo 20. marca (TASR) – V galérii Mestského vlastivedného múzea vo Fiľakove predstavia putovnú výstavu Svetového združenia maďarských fotografov. Výstava pozostáva zo záberov zapojených do 22. ročníka fotografickej súťaže, ktorú združenie každoročne organizuje. TASR o tom informovalo Hradné múzeum vo Fiľakove (HMF).



"Do súťaže prebiehajúcej v piatich kategóriách sa tentokrát prihlásilo 147 fotografov zo siedmich krajín, s celkovým počtom 1617 záberov. Organizátori vzhľadom na okrúhle jubileum očakávali od zapojených účastníkov najlepšie snímky posledných dvoch desaťročí," priblížilo HMF.



Svetové združenie maďarských fotografov oslávilo vlani 20. výročie svojho založenia. Spolok mal na začiatku 27 členov, dnes ho tvorí vyše 180 maďarských fotografov rôznych žánrov žijúcich v Maďarsku i zahraničí. "Ide prevažne o amatérskych tvorcov, ktorí sa však venujú svojej práci na vysokej umeleckej úrovni," doplnilo HMF.



Najúspešnejšie snímky zo združením organizovanej fotografickej súťaže sú na základe hodnotenia odbornej poroty každoročne zaradené do putovnej výstavy. Jej vernisáž v galérii Mestského vlastivedného múzea vo Fiľakove sa uskutoční v piatok (24. 3.), výstava bude pre verejnosť prístupná do 23. apríla.