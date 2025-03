Fiľakovo pripravuje obnovu horného hradu

Fiľakovo 15. marca (TASR) - Fiľakovský hrad sa môže dočkať ďalšej významnejšej rekonštrukcie. Samospráva pripravuje projekt obnovy horného hradu, v rámci zámeru počíta s rekonštrukciou viacerých objektov i vybudovaním novej vyhliadkovej plošiny. Na tento účel sa bude uchádzať o dotáciu z európskych fondov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



Samospráva pracuje na postupnej obnove Fiľakovského hradu od roku 2003. Aktuálne pracuje na príprave projektu obnovy horného hradu, ktorý je v zlom stavebno-technickom stave. "Chceme naše kultúrne dedičstvo zanechať pre ďalšie generácie v lepšom stave, ako sme ho dostali my. Okrem toho veríme, že obnovená pamiatka priláka viac turistov a prispeje k zvýšeniu cestovného ruchu v regióne," uviedla Mikuš Kovácsová.



V rámci obnovy horného hradu mesto počíta s rekonštrukčnými, konzervačnými a reštauračnými prácami vo viacerých objektoch. Projekt by zahŕňal obnovu Hajdúckej veže, prístupového koridoru do horného hradu, Hodinovej veže, východnej časti Románskeho paláca a mlynu na nádvorí horného hradu.



"Okrem obnovy múrov z 12. a 13. storočia bude najväčšou zaujímavosťou vybudovanie vyhliadkovej plošiny v Hodinovej veži z 15. storočia. Tento objekt nebol sprístupnený od 19. storočia," priblížila hovorkyňa mesta s tým, že aj koridor vedúci k hornému hradu je pre zlý technický stav múrov v súčasnosti uzavretý. Samospráva by na realizáciu prác chcela získať dotáciu z európskych fondov, náklady odhaduje na viac ako 700.000 eur.



Fiľakovský hrad navštívilo v roku 2024 takmer 28.000 ľudí, približne polovicu tvorili zahraniční turisti, a to najmä z Maďarska. Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1242. V polovici 16. storočia bol hrad pre hrozbu tureckých vpádov prestavaný na mohutnú renesančnú pevnosť. O pár rokov neskôr ho Turci napriek tomu dobyli a obsadili na niekoľko desaťročí, cisárske vojská ho späť získali v roku 1593. Osudným sa Fiľakovskému hradu stal rok 1682, keď po dobytí kurucko-tureckými vojskami vyhorel.