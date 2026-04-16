Fiľakovo pripravuje obnovu Štúrovej ulice za takmer pol milióna eur
Autor TASR
Fiľakovo 16. apríla (TASR) - Mesto Fiľakovo pripravuje projekt revitalizácie Štúrovej ulice za takmer pol milióna eur. Samospráva v súvislosti s obnovou dôležitej dopravnej tepny zorganizovala aj verejné občianske fórum, kde obyvateľom predstavila dva návrhy rekonštrukcie. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.
Myšlienkou rekonštrukcie Štúrovej ulice sa fiľakovská samospráva zaoberá už niekoľko rokov. „Je to špecifická ulica, ktorá prepája dve dôležité mestské tepny, a to Mládežnícku a Vajanského ulicu. Zároveň je tam 108-bytovka a materská škola, ktorú navštevuje 160 detí. Je tam komplikovaná dopravná situácia,“ poznamenal primátor Attila Agócs.
Radnica má vypracované dve verzie projektu. Jedna počíta so zachovaním cesty vedúcej ku škôlke, druhá alternatíva spočíva v rozšírení cesty pred bytovkou a zväčšením parkovacej plochy, ku škôlke by však už viedla iba zásobovacia cesta pre jedáleň. Samospráva preto po rokovaniach v odborných komisiách a so zástupcami materskej školy zorganizovala v prvej polovici apríla aj stretnutie s verejnosťou, kde s občanmi diskutovala o oboch variantoch.
Na verejné občianske fórum k rekonštrukcii Štúrovej ulice, ktoré sa konalo 9. apríla, prišli takmer tri desiatky ľudí. „Vyjadrili sa rôzne názory, diskutovali sme a dospeli sme k riešeniu. Verím, že táto lokalita bude po rekonštrukcii bezpečnejšia, bude tam viac možností parkovania, krajšia zeleň a bude to k spokojnosti všetkých,“ skonštatoval primátor.
Na revitalizáciu Štúrovej ulice fiľakovská radnica vyčlenila takmer 500.000 eur. V tomto roku počíta s vybavením povolení a finalizáciou prípravy. Na jeseň by sa malo začať s nevyhnutným výrubom stromov, stavebná časť projektu by mala byť zrealizovaná budúci rok.
