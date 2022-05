Projekt revitalizácie priemyselnej zóny vo Fiľakove bude drahší

Fiľakovo 30. mája (TASR) – Projekt revitalizácie bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste vo Fiľakove v okrese Lučenec bude drahší o viac ako 660.000 eur. Poslanci mesta však na májovom zasadnutí mestského zastupiteľstva potvrdili záujem v projekte pokračovať a nájsť na dofinancovanie navýšenej sumy dodatočné externé zdroje. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



Projekt revitalizácie niekdajšej priemyselnej zóny vo Fiľakove, ktorý počíta s výstavbou novej výrobnej haly, je súčasťou cezhraničného projektu v rámci programu Interreg. Kým pri zrode projektu v roku 2017 sa náklady na realizáciu odhadovali na 2,1 milióna eur, vlani to už bolo 4,1 milióna eur. Po aktualizácii rozpočtu začiatkom mája sa celkové náklady vyšplhali na viac ako 4,8 milióna eur s DPH.



Mesto vyhlásilo verejné obstarávanie na dodávateľa stavby ešte vo februári, ani jeden z uchádzačov však nesplnil podmienky účasti. "Aktuálne sa pripravuje vyhlásenie nového kola verejného obstarávania na zhotoviteľa. V súčasnosti už máme právoplatné stavebné povolenie. Pokiaľ sa už nevyskytnú žiadne komplikácie, stavať začneme najneskôr do septembra alebo októbra tohto roka," priblížila Kovácsová.



Na financovanie projektu získalo mesto Fiľakovo približne 2,1 milióna eur z programu Interreg a štátneho rozpočtu, ďalšie dva milióny plánuje hradiť z dlhodobého investičného úveru. Na dofinancovanie navýšenej sumy chce samospráva hľadať ďalšie externé zdroje, diskusie o poskytnutí investície vedie napríklad s Banskobystrickým samosprávnym krajom. "Črtá sa aj možnosť získať dotáciu ďalších 200.000 eur cez program Interreg," dodala Kovácsová.



Nová výrobná hala v bývalej priemyselnej zóne na Šávoľskej ceste má mať rozlohu 2000 metrov štvorcových a slúžiť má pre ľahký priemysel. Prislúchať k nej bude i veľká administratívna budova, parkovisko, nové prístupové a obslužné komunikácie, inžinierske siete, verejné osvetlenie a oplotenie. Výroba v nových priestoroch by sa podľa predpokladov mohla spustiť v roku 2023.