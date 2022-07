Fiľakovo sa má podľa MIRRI s dofinancovaním obrátiť na Maďarsko

Fiľakovo 8. júla (TASR) – Mesto Fiľakovo sa má v súvislosti s nárastom cien stavebných materiálov pri projekte revitalizácie priemyselnej zóny v areáli bývalého Kovosmaltu obrátiť na ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska, ktoré je riadiacim orgánom programu cezhraničnej spolupráce Interreg. Pre TASR to uviedlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) v reakcii na žiadosť samosprávy o štátnu pomoc.



MIRRI v stanovisku pre TASR uviedlo, že v rámci programu zodpovedá len za poskytnutie spolufinancovania zo štátneho rozpočtu slovenským projektovým partnerom. Samospráve radí, aby sa obrátila na technický sekretariát v Budapešti, keďže riadiacim orgánom cezhraničného programu je maďarské ministerstvo.



"Technický sekretariát môže využiť viacero nástrojov na úpravu projektových aktivít tak, aby boli aj napriek zvýšeniu nákladov realizovateľné. V mimoriadnych situáciách spôsobených nepredvídateľnými okolnosťami môže tiež navrhnúť realokáciu dodatočných voľných prostriedkov na daný projekt v prípade, ak sa v rozpočte programu nachádzajú," uviedlo MIRRI s tým, že samospráve vie v rámci komunikácie s Maďarskom poskytnúť administratívnu pomoc.



Primátor Fiľakova Attila Agócs a vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) požiadali štát o pomoc s dofinancovaním projektu revitalizácie priemyselnej zóny vo Fiľakove na tlačovej konferencii začiatkom júla, keď krajskí poslanci odsúhlasili investičný vstup kraja do projektu s vkladom 400.000 eur. Podľa miestnej samosprávy však na realizáciu projektu v dôsledku nárastu cien stavebných materiálov stále chýba približne 500.000 eur.



Náklady na revitalizáciu bývalej priemyselnej zóny vo Fiľakove odhadovala samospráva pri zrode projektu v roku 2017 na 2,1 milióna eur, vlani to už bolo 4,1 milióna eur. Aktuálne najnižšie cenové ponuky sú podľa mesta na úrovni 5,4 milióna eur.



Na financovanie projektu získalo Fiľakovo približne 2,1 milióna eur z programu Interreg a štátneho rozpočtu, dva milióny plánuje hradiť z dlhodobého investičného úveru. Ďalších 400.000 eur samospráve poskytol BBSK. Mesto však upozorňuje, že ak nezíska ďalšie dodatočné finančné prostriedky a s realizáciou stavby nezačne do októbra, projekt bude musieť po piatich rokoch príprav ukončiť a o európsku dotáciu príde.



Nová výrobná hala v bývalej priemyselnej zóne na Šávoľskej ceste má mať rozlohu 2000 štvorcových metrov a slúžiť má na ľahký priemysel. Prislúchať k nej budú i veľká administratívna budova, parkovisko, nové prístupové a obslužné komunikácie, inžinierske siete, verejné osvetlenie a oplotenie. Samospráva v rámci projektu počíta s vytvorením minimálne 50 nových pracovných miest.