Fiľakovo sa uchádza o dotácie na rozvoj zanedbaných častí mesta

Fiľakovo 14. júla (TASR) – Mesto Fiľakovo v okrese Lučenec sa uchádza o dotácie v celkovej hodnote takmer 1,5 milióna eur, ktoré chce využiť na rozvoj najviac zanedbaných častí mesta. Tri projekty sú zamerané na budovanie nových ciest a chodníkov, kanalizácie i vodovodu. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



Jeden z projektov sa týka Bottovej ulice v blízkosti železničnej stanice, kde v bytovkách žije približne 400 ľudí z vylúčených komunít. V okolí bytoviek sú v súčasnosti len nespevnené cesty bez chodníkov a chýba tu aj odvádzanie dažďovej vody. Získaním dotácie vo výške viac ako 700.000 eur by samospráva chcela v lokalite vybudovať nové asfaltové cesty s chodníkmi a priechodmi pre chodcov, obnoviť zeleň i verejné osvetlenie.



Ďalšie dva projekty riešia problematickú situáciu priamo v historickom centre mesta na uliciach Jilemnického, Puškinova a Švermova. Na uliciach chýbajú spevnené cesty a približne 200 obyvateľov tu žije bez kanalizácie a verejného vodovodu.



"Ulice sú zároveň urbanistickou jazvou centra mesta a podhradia, v ktorom sa pohybuje množstvo turistov. Bez toho, aby sme v tejto lokalite vybudovali cesty, vodovod a kanalizáciu, sa nám celé podhradie nikdy nepodarí integrovať do zvyšnej časti mesta ani z urbanistického hľadiska, ani z hľadiska životnej úrovne jej obyvateľov," uviedol primátor Fiľakova Attila Agócs.



Podanie žiadostí o dotácie schválili na zasadnutiach mestského zastupiteľstva poslanci mesta. Projekty sú výsledkom iniciatívy Catching Up Regions, v rámci ktorej samospráva spolupracuje s Banskobystrickým samosprávnym krajom a Svetovou bankou.