Samospráva Fiľakova otvorila novú inertnú skládku odpadu

Vznikla v bývalom kameňolome Chrastie, kde budú stavebným odpadom vypĺňať jamy a dvory po ťažbe.

Fiľakovo 29. marca (TASR) – Vybrané druhy stavebných odpadov a sutiny už obyvatelia Fiľakova a okolia nebudú musieť voziť do okresného mesta Lučenec, ale môžu využiť novú inertnú skládku, ktorú samospráva v piatok oficiálne otvorila. Vznikla v bývalom kameňolome Chrastie, kde budú stavebným odpadom vypĺňať jamy a dvory po ťažbe. Skládku budú prevádzkovať Verejnoprospešné služby mesta (VPS). Pracovať v nej bude zodpovedný zamestnanec skládky so stálym pracoviskom v areáli neďalekého zberného dvora.



„U neho budú môcť obyvatelia nahlasovať zámer uloženia inertného odpadu na skládke. V prevádzke bude každý pracovný deň v čase od 7.00 do 14.00 h. Samozrejme, pri väčších množstvách odpadu sa dá dohodnúť aj individuálny termín,“ povedal riaditeľ VPS Tibor Tóth.



Cenu za uloženie tony odpadu mesto stanovilo na 25,20 eura. „K tejto sume ešte treba prirátať zákonom stanovený poplatok za uloženie odpadu, ktorý je v súčasnosti vo výške sedem eur za tonu,“ doplnil Tóth. Z týchto poplatkov chce samospráva pokryť úvodnú investíciu a všetky súvisiace poplatky.



Do inertnej skládky mesto podľa hovorkyne Klaudie Kovácsovej doteraz investovalo približne 108.000 eur. „Náklady zahŕňali prípravu projektu, výstavbu oplotenia, vrátnice, zakúpenie monitorovacieho systému, rampy, váhy, aktívneho bleskozvodu a odkúpenie elektrickej prípojky potrebnej k prevádzkovaniu,“ konkretizovala Kovácsová s tým, že skládka bude fungovať najbližších desať až 15 rokov. Po jej naplnení bude možné kapacitu rozšíriť na dvojnásobok.