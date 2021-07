Fiľakovo 16. júla (TASR) – Fiľakovo plánuje komplexnú rekonštrukciu vnútrobloku v centre mesta, využiť na to chce dotácie z Integrovaného regionálneho operačného programu. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



Samospráva chce zrekonštruovať vnútroblok medzi Sládkovičovou, Železničnou a Parkovou ulicou, ktorý podľa mesta už nespĺňa požiadavky dnešného života.



„Vypracovali sme projekt, v ktorom sme navrhli komplexnú revitalizáciu zelene, obnovu všetkých priľahlých chodníkov a verejného osvetlenia. Komplexne chceme obnoviť aj detské ihrisko, ktoré dnes tvoria len železné konštrukcie z minulého režimu,“ priblížil primátor Fiľakova Attila Agócs s tým, že rekonštrukcia by sa týkala aj miestneho parkoviska.



Mesto predbežne vyčíslilo náklady na rekonštrukciu vnútrobloku na 250.000 až 300.000 eur, predpokladá však, že celková suma bude pri aktuálnom stúpaní cien v stavebníctve vyššia. Na podanie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku má mesto čas do konca júla, v prípade jej schválenia sa revitalizácia vnútrobloku bude realizovať v budúcom roku.



Pre plánovanú rekonštrukciu sa vo Fiľakove uskutočnilo aj občianske fórum, kde samospráva o svojom zámere diskutovala s verejnosťou. „Vypočuli sme si viaceré pripomienky, ktoré budeme brať pri prípadnej realizácii do úvahy, napríklad čo sa týka množstva odpadkových košov. Odpovedali sme aj na viaceré otázky súvisiace s touto lokalitou,“ uviedol primátor.