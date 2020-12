Vo Fiľakove začali budovať denný stacionár

Fiľakovo 27. decembra (TASR) – Denným stacionárom sa stane po rekonštrukcii časť budovy bývalej Základnej umeleckej školy (ZUŠ) vo Fiľakove v okrese Lučenec, ktorú samospráva začala v decembri obnovovať. TASR o tom informoval primátor Attila Agócs.



„Stavba má byť hotová niekedy v lete budúceho roka. Ak by sa nám to podarilo do augusta aj skolaudovať, tak možno požiadame i o dotáciu na fungovanie stacionára, ktorý chceme rozbehnúť na jeseň. Bude to ďalšia nová služba v meste, ktorú budeme prevádzkovať tak, ako náš domov dôchodcov, teda cez mestskú neziskovku,“ priblížil primátor.



ZUŠ sa z uvedenej budovy odsťahovala v roku 2015 a samospráva následne jej časť využila ako sídlo mestskej polície. Druhá časť bola doteraz prázdna.