Fiľakovo uvedie výstavu o pastierstve v Novohrade a Gemeri-Malohonte

Fiľakovo 25. septembra (TASR) - V Bebekovej veži Fiľakovského hradu sa v stredu popoludní uskutoční vernisáž výstavy s názvom Pastierstvo Novohradu a Gemera-Malohontu. Vystavené predmety pochádzajú z viacerých kultúrnych inštitúcií v regióne i súkromných zbierok, výstava bude pre verejnosť prístupná do 15. novembra. TASR o tom informovalo Hradné múzeum vo Fiľakove.



Výstavu venovanú pastierstvu v regiónoch Novohrad a Gemer-Malohont tvoria predmety a fotografie z Novohradského múzea v Lučenci, Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, Baníckeho múzea v Rožňave, Palóckeho múzea Maďarského národného múzea v Balážskych Ďarmotách a súkromných zbierok. Výstava má za cieľ poskytnúť širokej verejnosti náhľad do sveta pastierov.



"Návštevníci si môžu prostredníctvom zostaveného výberu prezrieť emblematické prvky hmotnej kultúry pastierstva, reprezentačné predmety, nástroje na spracovanie mlieka a zaháňanie stáda, hudobné nástroje a pastierske kapsy. Ide o spoločenskú skupinu tradičnej ľudovej kultúry, ktorej predstavitelia boli známi svojou zručnosťou. To sa odráža aj na vystavených predmetoch, na ktorých je možné sledovať rôzne obdobia a techniky výzdoby, ale aj rozdiely a podobnosti slovenskej a maďarskej pastierskej kultúry," uviedlo fiľakovské múzeum.



Vernisáž výstavy sa v Bebekovej veži Fiľakovského hradu uskutoční v stredu o 16.30 h. Výstava bude pre verejnosť prístupná do 15. novembra a ukončí tohtoročnú turistickú sezónu na hrade, ktorý bude v novembri pre návštevníkov otvorený medzi 8.00 a 16.00 h.