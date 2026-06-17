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Fiľakovo už má verejné osvetlenia vo svojom majetku
Fiľakovská samospráva v ostatných dvoch dekádach sústavu verejného osvetlenia nevlastnila.
Autor TASR
Fiľakovo 17. júna (TASR) - Mesto Fiľakovo v okrese Lučenec vlani po vyše dvoch desaťročiach získalo opäť do svojho majetku verejné osvetlenie. Samospráva by teraz chcela začať s jeho obnovou, na prvú etapu žiada o úver vo výške 500.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.
Fiľakovská samospráva v ostatných dvoch dekádach sústavu verejného osvetlenia nevlastnila. Podobne ako viaceré iné mestá bolo aj Fiľakovo členom akciovej spoločnosti FIN.M.O.S., ktorá samosprávam osvetlenie spravovala. „Pred 20 rokmi to bol veľmi inovatívny formát. Mestá do spoločnosti vložili svoje mestské osvetlenia, ktoré si následne obnovili prostredníctvom spoločných výhodnejších úverov. Tie sa potom splácali z ušetrených peňazí za ich prevádzku,“ vysvetlil primátor Fiľakova Attila Agócs.
V súčasnosti však už podľa radnice existujú efektívnejšie možnosti na rekonštrukciu verejných osvetlení. Súkromné vlastníctvo sústavy mestu v ostatných rokoch bránilo žiadať na obnovu financie z európskych zdrojov, mesto sa preto rozhodlo verejné osvetlenie získať späť do svojho majetku, čo sa podarilo vlani.
V rámci prípravy rekonštrukcie verejného osvetlenia mesto vysúťažilo audítora, ktorý navrhol obnovu rozdeliť do dvoch etáp. Prvá spočíva vo výmene svietidiel, výložníkov a rozvodových skríň. Druhá, finančne náročnejšia, bude pozostávať z kompletnej výmeny káblovania. Nateraz by fiľakovská samospráva chcela realizovať prvú etapu, financovať ju plánuje z úveru z Environmentálneho fondu.
„Schvaľovali sme prijatie úveru opakovane, pretože poskytovateľ viackrát menil podmienky. Naposledy tak, že k tomu, aby nám poskytli úver, musíme na vlastné náklady vybudovať nabíjaciu stanicu pre elektromobily, ktorú máme financovať z vlastných zdrojov,“ ozrejmila prednostka mestského úradu Tímea Kovács s tým, že poslanci návrh prijatia úveru odobrili na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva a žiadosť mesta je v súčasnosti v hodnotiacom procese.
Fiľakovská samospráva v ostatných dvoch dekádach sústavu verejného osvetlenia nevlastnila. Podobne ako viaceré iné mestá bolo aj Fiľakovo členom akciovej spoločnosti FIN.M.O.S., ktorá samosprávam osvetlenie spravovala. „Pred 20 rokmi to bol veľmi inovatívny formát. Mestá do spoločnosti vložili svoje mestské osvetlenia, ktoré si následne obnovili prostredníctvom spoločných výhodnejších úverov. Tie sa potom splácali z ušetrených peňazí za ich prevádzku,“ vysvetlil primátor Fiľakova Attila Agócs.
V súčasnosti však už podľa radnice existujú efektívnejšie možnosti na rekonštrukciu verejných osvetlení. Súkromné vlastníctvo sústavy mestu v ostatných rokoch bránilo žiadať na obnovu financie z európskych zdrojov, mesto sa preto rozhodlo verejné osvetlenie získať späť do svojho majetku, čo sa podarilo vlani.
V rámci prípravy rekonštrukcie verejného osvetlenia mesto vysúťažilo audítora, ktorý navrhol obnovu rozdeliť do dvoch etáp. Prvá spočíva vo výmene svietidiel, výložníkov a rozvodových skríň. Druhá, finančne náročnejšia, bude pozostávať z kompletnej výmeny káblovania. Nateraz by fiľakovská samospráva chcela realizovať prvú etapu, financovať ju plánuje z úveru z Environmentálneho fondu.
„Schvaľovali sme prijatie úveru opakovane, pretože poskytovateľ viackrát menil podmienky. Naposledy tak, že k tomu, aby nám poskytli úver, musíme na vlastné náklady vybudovať nabíjaciu stanicu pre elektromobily, ktorú máme financovať z vlastných zdrojov,“ ozrejmila prednostka mestského úradu Tímea Kovács s tým, že poslanci návrh prijatia úveru odobrili na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva a žiadosť mesta je v súčasnosti v hodnotiacom procese.