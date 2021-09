Vo Fiľakove vystavia zábery zo súťaže Fotonatura 2021

Fiľakovo 21. septembra (TASR) – V Bebekovej veži Fiľakovského hradu vystavia od štvrtka zábery amatérskej fotografickej súťaže Fotonatura 2021. Ako TASR informovalo Hradné múzeum vo Fiľakove (HMF), súčasťou vernisáže výstavy bude aj odovzdanie ocenení autorom najlepších fotografií.



Amatérsku fotografickú súťaž pripravilo HMF v spolupráci so Združením právnických osôb Geopark Novohrad-Nógrád a jej témou bola fotografia z turistických trás v okolí Fiľakova. „Podnetom na jej vyhlásenie bol pomerne veľký záujem o turistické možnosti, ktoré boli formou pravidelných článkov podrobne a obšírne popísané v jednotlivých zimných a jarných vydaniach miestnych novín,“ priblížilo HMF.



Súčasťou propozície súťaže bol i zoznam odporúčaných náučných chodníkov a turistických trás v okolí mesta. Do súťaže, ktorá trvala od mája do júna, bolo prihlásených 41 fotografií. Porota pri jej vyhodnocovaní prihliadala na technické prevedenie, kompozíciu i estetickú hodnotu záberu. Výstava súťažných fotografií potrvá na Fiľakovskom hrade do konca hradnej turistickej sezóny, teda do 15. novembra.