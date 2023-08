V parku vo Fiľakove majú nové oplotenie i repliku historickej brány

Fiľakovo 15. augusta (TASR) - Vo Fiľakove v okrese Lučenec dokončili projekt výstavby oplotenia a vstupnej brány mestského parku. Zrekonštruovaný verejný priestor samospráva do užívania slávnostne odovzdala v sobotu (12. 8.) počas osláv Palóckych dní a Dní mesta Fiľakovo. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



Samospráva na projekte pracovala uplynulé dva roky, pre zdĺhavé povoľovacie procesy ho nakoniec rozdelila na dve časti. V prvej sa mesto zameralo na výstavbu nového vstupu do parku a terénne práce spojené s výstavbou nového vstupu do suterénu kaštieľa Berchtoldovcov. V parku tak pribudla približná replika pôvodnej ozdobnej brány, ktorá sa v minulosti nachádzala pred kaštieľom.



"Nie je to presná kópia, zreprodukovali sme ju len na základe historických fotografií, ktoré sme mali k dispozícii. Myslím si, že krásne dotvára historickú atmosféru samotného kaštieľa, ale aj mestského parku," uviedol primátor Fiľakova Attila Agócs.



Druhá časť projektu spočívala vo vybudovaní oplotenia okolo celého osemhektárového parku s dĺžkou približne 1,4 kilometra. Nové oplotenie má podľa mesta prispieť k ochrane mobiliáru a zelene pred vandalizmom, samospráva chce tiež predísť nočnému schádzaniu sa neprispôsobivých obyvateľov v parkovom areáli. Uzamykanie parku má priniesť i úsporu elektrickej energie.



"Nachádza sa tu 75 svetelných bodov, čo predstavuje takmer desať percent celého verejného osvetlenia mesta," dodal primátor s tým, že mestský park by sa mal zatvárať o 22.00 h a otvárať o 6.00 h. Celkové výdavky na výstavbu novej vstupnej brány a oplotenia parku predstavovali približne 230.000 eur. Samospráva projekt financovala z vlastného rozpočtu.