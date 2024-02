Fiľakovo vlani zaznamenalo najväčší investičný rozmach za desaťročia

Fiľakovo 1. februára (TASR) - Vo Fiľakove v okrese Lučenec bolo v roku 2023 preinvestovaných približne šesť miliónov eur, mesto tak zaznamenalo najväčší investičný rozmach za dlhé desaťročia. Najdôležitejšou investíciou bola revitalizácia časti priemyselnej zóny, na ktorej samospráva pracovala uplynulých šesť rokov. TASR o informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



Stavebná činnosť vo Fiľakove odštartovala už začiatkom roka 2023 na futbalovom štadióne, kde pribudli nové šatne či ošetrovňa. Na jar samospráva riešila havarijný stav strechy na pavilóne základnej školy na Farskej lúke. Rekonštrukcie sa dočkala aj fasáda Koháryho kúrie, ktorú 47. zbor Štefana Koháryho II. zo Zväzu skautov maďarskej národnosti svojpomocne opravuje už dve desaťročia. Na obnovu fasády a odkúpenie zvyšnej časti kúrie, ktorá dovtedy nebola v ich majetku, získali externú dotáciu vo výške 114.000 eur.



"Najväčší stavebný boom zažilo mesto počas leta. Od júla sa spustili takmer naraz realizácie viacerých úspešných projektov mesta," skonštatovala Mikuš Kovácsová. Samospráva realizovala komplexnú obnovu vnútrobloku medzi ulicami Sládkovičova, Železničná a Parková, na ktorú získala takmer 494.000 eur, či výstavbu druhej etapy cyklochodníka pri priemyselnej zóne. Približne 433.000 eur mesto získalo na obnovu chodníkov na Farskej lúke a asi 331.000 eur na rozšírenie vodovodu a kanalizácie v uliciach pod Fiľakovským hradom. Z vlastného rozpočtu investovala samospráva približne 230.000 eur do výstavby novej vstupnej brány a oplotenia mestského parku.



"Azda najdôležitejšou strategickou investíciou bola revitalizácia časti priemyselnej zóny, na ktorej mesto pracovalo posledných šesť rokov. Samospráva v októbri slávnostne odovzdala dokončenú výrobnú halu s administratívnou budovou a infraštruktúrou. Celková hodnota investície bola vyčíslená na viac ako štyri milióny eur. V súčasnosti prebiehajú kolaudačné procesy a príprava na získanie investora, ktorý by v meste vytvoril nové pracovné miesta," doplnila hovorkyňa mesta.



V rámci veľkých investícií sa v uplynulom roku vo Fiľakove realizovala aj rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií, na jeseň odštartovala i obnova športovísk v parku za gymnáziom. "Popri masívnych investíciách mesta zainvestovali do infraštruktúry vo Fiľakove aj Železnice Slovenskej republiky. Po rozhodnutí o prechodnom odstavení hlavnej železničnej stanice sa počas decembra 2022 a januára 2023 pustili do obnovy schátranej budovy železničnej zastávky," dodala Mikuš Kovácsová s tým, že náklady na rekonštrukciu predstavovali približne 410.000 eur.