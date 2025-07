Fiľakovo vstupuje do zoskupenia územnej spolupráce Neograd Geopark

Fiľakovo 6. júla (TASR) - Mesto Fiľakovo vstupuje do Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Neograd Geopark. Združenie, v ktorom bude fiľakovská samospráva spolu s ďalšími troma partermi vystupovať ako zakladajúci člen, má zabezpečiť lepšie financovanie a rozvoj geoparku. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



Mesto Fiľakovo je od roku 2008 jedným zo zakladateľov združenia právnických osôb Novohrad-Nógrád Geopark. V čase svojho vzniku išlo o prvý cezhraničný geopark na svete, od roku 2015 sa pýši aj titulom UNESCO. Doterajšia právna forma však podľa samosprávy limitovala možnosti fungovania geoparku.



„Jeho financovanie funguje výlučne z členských príspevkov členskej základne. Dlhodobé finančné neistoty prevádzkovania, udržania základných aktivít geoparku bez akejkoľvek podpory štátu, ústredných orgánov či finančných mechanizmov na podporu aktivít donútili členov uvažovať o inej právnej forme zabezpečujúcej spoločný manažment geoparku,“ vysvetlila Mikuš Kovácsová.



Iniciátorom vzniku Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Neograd Geopark bol najmä Národný park Bükk. Medzi zakladajúcich členov bude okrem maďarského národného parku patriť aj doterajšie združenie právnických osôb Novohrad-Nógrád Geopark a mestá Fiľakovo a Šalgotarján. Vstup mesta Fiľakovo do združenia odsúhlasili fiľakovskí mestskí poslanci na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.



Založenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Neograd Geopark má priniesť najmä možnosť uchádzať sa o finančné zdroje na prevádzku geoparku. „Vyriešiť by sa mal napríklad aj doterajší problém so spolufinancovaním rozvojových projektov. Vďaka novej právnej forme môžu partneri poskytnúť geoparku aj svoje personálne kapacity, čo tiež výrazne pomôže pri rozvoji geoparku a rozšírení jeho aktivít,“ doplnila Mikuš Kovácsová.



Geopark Novohrad-Nógrád sa rozprestiera na juhu Banskobystrického samosprávneho kraja a severe maďarskej Nógrádskej župy. Na ploche vyše 1600 štvorcových kilometrov združuje 64 maďarských a 28 slovenských obcí.