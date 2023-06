Fiľakovo: Výstavba novej haly v areáli Kovosmaltu napreduje

Fiľakovo 23. júna (TASR) - V priemyselnom areáli bývalého Kovosmaltu vo Fiľakove napreduje projekt výstavby novej výrobnej haly pre ľahký priemysel. Po niekoľkých mesiacoch od začiatku realizácie tu už stojí nová hala i objekt s administratívnymi priestormi, práce na projekte sú približne v polovici. Pre TASR to uviedol primátor mesta Attila Agócs.



"Päť rokov sme sa neviditeľne, projektmi, podávaním dotačnej žiadosti, vizualizáciami, pripravovali a teraz za štyri mesiace máme vyrastenú halu. V najbližších týždňoch sa začne robiť trafostanica či vlastná čistiareň odpadových vôd," priblížil primátor s tým, že v uplynulých mesiacoch bola v rámci revitalizácie priemyselnej zóny vybudovaná i nová kanalizácia, kabeláž či retenčné nádoby.



Nová infraštruktúra by podľa samosprávy mohla v budúcnosti slúžiť aj ďalším zrevitalizovaným objektom v priemyselnom areáli bývalého Kovosmaltu, z ktorého veľká časť je dnes vo vlastníctve mesta. "Sú to ešte tisíce metrov štvorcových starých hál, ktoré by sa možno raz dali zrekonštruovať a využiť," skonštatoval Agócs.



Výstavbu novej haly podľa mesta sprevádzajú len menšie problémy. Pri prácach boli vykopané väčšie množstvá betónových základov a iných stavebných odpadov, ktoré sa pod zemou nahromadili za vyše 100 rokov existencie tamojšej smaltovne. "Keďže ide o brownfield, teda hnedé polia, nie je to ako stavať na zelenej lúke. Našťastie, nič také, čo by bránilo vo výstavbe, sa nenašlo, vznikli iba haldy, ktoré bude treba odpratať. Sú to výdavky navyše, ale nájdeme na to krytie v rozpočte mesta," uviedol primátor.



Výstavba novej výrobnej haly v areáli bývalého Kovosmaltu vo Fiľakove odštartovala začiatkom februára, vzniknúť by tu mohlo približne 30 nových pracovných miest. Na realizáciu projektu získalo Fiľakovo približne 2,1 milióna eur z programu Interreg a štátneho rozpočtu. Ďalších vyše 1,1 milióna eur bude samospráva financovať z úverových zdrojov. Ako spoluinvestor do projektu sumou 400.000 eur vstúpil aj Banskobystrický samosprávny kraj.



Práce na projekte realizuje spoločnosť Metrostav, dokončené by mali byť koncom septembra. Budúceho investora, ktorý by v novej hale prevádzkoval výrobu, hľadá mesto aj v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).