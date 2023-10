Vo Fiľakove dokončili výstavbu výrobnej haly

Fiľakovo 20. októbra (TASR) – Mesto Fiľakovo dokončilo výstavbu novej výrobnej haly v priemyselnom areáli bývalého Kovosmaltu. S prípravou projektu začala samospráva ešte v roku 2017, stavebné práce odštartovali vo februári tohto roka. Príchod investora do novovybudovaných priestorov očakáva mesto najskôr budúci rok. Po slávnostnom odovzdaní novej haly to v piatok uviedol primátor Attila Agócs.



V rámci projektu revitalizácie priemyselnej zóny vo Fiľakove samospráva za približne osem mesiacov postavila výrobnú halu s plochou 1000 metrov štvorcových a budovu s administratívnymi priestormi a zázemím pre zamestnancov. V areáli pribudla i nová prístupová cesta, parkoviská, trafostanica či čistiareň odpadových vôd.



"Teraz nás čaká približne päť- až šesťmesačná kolaudačná etapa, robiť sa budú štyri kolaudácie. Očakávame, že o pol roka bude táto stavba schopná užívania," uviedol Agócs s tým, že hala má priniesť vznik približne 30 až 40 nových pracovných miest. Pripomenul tiež, že pre nárast cien v stavebníctve muselo mesto pôvodný projekt okresať, výmera haly sa tak znížila o polovicu.



Na výstavbu výrobnej haly určenej pre ľahký priemysel získalo mesto približne 2,1 milióna eur z programu Interreg a štátneho rozpočtu. Ako spoluinvestor do projektu sumou 400.000 eur vstúpil aj Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). V záverečnej fáze projektu samospráva získala z európskych zdrojov dodatočných približne 1,4 milióna eur. Spolufinancovanie mesta sa tak znížilo z pôvodne plánovaných dvoch miliónov na asi 300.000 eur.



Dokončenie výstavby novej výrobnej haly vo Fiľakove napriek prekážkam vyzdvihol aj predseda BBSK Ondrej Lunter, ktorý ocenil rýchlosť a flexibilitu samosprávy. "Mesto tu ukázalo príklad, ako sa rýchlo a dobre majú realizovať projekty. Som presvedčený, že čoskoro budeme oznamovať aj príchod investora, ktorý zabezpečí vznik pracovných miest pre tento región, či už to bude v drevospracujúcom alebo kovospracujúcom priemysle," uviedol Lunter.



Budúceho investora, ktorý by v novej hale prevádzkoval výrobu, hľadá mesto v spolupráci s krajom a Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). "Mám potvrdené, že už teraz sme ponúknutí nejakým konkrétnym investorom," skonštatoval Agócs s tým, že v súvislosti s kolaudačnými konaniami by sa výroba v nových priestoroch mohla rozbehnúť najskôr budúci rok.