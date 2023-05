Fiľakovo začalo s prácami na vstupe a oplotení mestského parku

Fiľakovo 19. mája (TASR) - Mesto Fiľakovo v Lučeneckom okrese začalo po zime so stavebnými prácami na vstupe a oplotení mestského parku. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová s tým, že samospráva získala povolenie na celkové oplotenie parku.



Od jeho ohradenia si sľubujú zvýšenie bezpečnosti, ochranu majetku i úsporu energií. Primátor Attila Agócs povedal, že pre dlhý povoľovací proces mesto projekt rozdelilo na dve časti. V prvej sa zameralo na výstavbu nového vstupu do parku. Medzi Berchtoldovým kaštieľom, v ktorom dnes sídli gymnázium, a vedľajšou budovou vznikne približná replika pôvodnej ozdobnej brány, ktorá sa v minulosti nachádzala pred kaštieľom. V tejto časti sú v súčasnosti aj terénne práce, spojili ich s výstavbou nového vstupu do suterénu kaštieľa.



Ako ďalej poznamenal, nová časť oplotenia okolo parku bude mať dĺžku 1,4 kilometra. "Z nich vyše 500 metrov sa bude ťahať paralelne s koľajnicami," objasnil s tým, že to spôsobilo komplikácie pri povoľovaní. "Preto sme projekt rozdelili a začali s bránou. Proces sa napokon ťahal 2,5 roka," ozrejmil. Pri koľajach sa podľa jeho slov tiahne ochranné pásmo železníc, v ktorom sú signalizačné zariadenia. "Upozorňujem, že v tejto časti pôjde oplotenie aj medzi stromami a blízko chodníka," vysvetlil.



Hovorkyňa spomenula, že park chcú na noc zatvárať, čím chcú tiež ušetriť elektrinu. "Je v ňom 75 svetelných bodov, čo predstavuje takmer desať percent celého verejného osvetlenia mesta. V noci budeme môcť vypínať túto časť osvetlenia, čím ušetríme za elektrinu," zdôraznil.



Celkové výdavky na projekt sú 230.000 eur, ktoré samospráva financuje z vlastného rozpočtu. "V sume sú zahrnuté všetky aktivity. Ozdobná brána, výstavba nového vstupu do parku aj do suterénu kaštieľa, oplotenie v dĺžke 1,4 kilometra a tri ďalšie vstupné brány," uzavrel primátor.