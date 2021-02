Fiľakovo začína budovať systém zberu kuchynského odpadu

Fiľakovo 10. februára (TASR) – Samospráva Fiľakova v Lučeneckom okrese začína budovať systém zberu kuchynského odpadu, čo je jedna z nových povinností, ktorá obciam pribudla od začiatku roka. Ako informoval riaditeľ Verejnoprospešných služieb mesta Fiľakovo Tibor Tóth, touto záležitosťou sa zaoberajú už niekoľko týždňov.



„Pôjde o zložitý proces zhodnocovania rozložiteľného odpadu. Snažili sme sa nájsť čo najpriechodnejšie riešenie, či už pre samosprávu, ale aj pre samotných obyvateľov,“ ozrejmil riaditeľ, podľa ktorého majitelia rodinných domov dostanú záhradné kompostéry, v ktorých si kuchynský odpad budú môcť zhodnocovať sami. „Naďalej však od nich budeme odvážať zelený záhradný odpad,“ dodal.



Obyvateľom sídlisk budú slúžiť hnedé 240-litrové kontajnery. „Každá domácnosť v bytových domoch dostane desaťlitrový kôš na kuchynský odpad a tiež jedno špeciálne vrecko na každý týždeň. Vo vrecku osadenom do na to určeného odpadkového koša budú môcť kuchynský odpad zbierať a následne ho vyhodiť do hnedého kontajnera pri zbernom ostrovčeku,“ spresnil Tóth s tým, že vyvážať ho budú dvakrát týždenne a kontajnery pravidelne dezinfikovať.