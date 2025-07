Fiľakovo získalo dotáciu na obnovu horného hradu

Fiľakovo 24. júla (TASR) – Mesto Fiľakovo získalo z európskych zdrojov dotáciu na obnovu najstaršej časti Fiľakovského hradu. Na hornom hrade v rámci projektu vybudujú novú vyhliadkovú plošinu, nachádzať sa bude v hodinovej veži, ktorá nebola verejnosti doposiaľ prístupná. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



Na obnove Fiľakovského hradu pracuje samospráva postupne od roku 2003. Vďaka eurofondom sa podarilo obnoviť veľkú časť dolného a stredného hradu vrátane Bebekovej veže. V zlom technickom stave ostala najstaršia časť, horný hrad s objektmi starými aj 800 rokov. Konzervačné práce tam boli naposledy realizované v roku 2007.



„Je to najstaršia a najvyššie položená časť hradu, preto je zle prístupná a jej záchrana je aj pre terén technicky najnáročnejšia. Obnova je však nevyhnutná, rozvoľnené múry ohrozujú bezpečnosť návštevníkov,“ uviedla vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta Erika Anderková s tým, že mesto v uplynulých rokoch riešilo problém s padajúcimi skalami na ulice pod hradom, čo ohrozovalo bezpečnosť ľudí i majetku.



Na obnovu horného hradu sa samospráve podarilo získať dotáciu vo výške viac ako 700.000 eur. V rámci projektu budú realizované rekonštrukčné, konzervačné a reštauračné práce vo viacerých objektoch. Počíta sa s obnovou hajdúckej veže, prístupového koridoru do horného hradu, ktorý je v súčasnosti pre zlý technický stav múrov uzavretý, hodinovej veže, východnej časti románskeho paláca a mlynu na nádvorí.



„Okrem obnovy múrov z 13. storočia bude najväčšou zaujímavosťou vybudovanie vyhliadkovej plošiny v hodinovej veži zo 16. storočia. Tento objekt doteraz nebol nikdy sprístupnený,“ doplnila Anderková. Práce na projekte by sa mali začať na jar budúceho roka a trvať by mali do novembra 2026.



Prvá písomná zmienka o Fiľakovskom hrade pochádza z roku 1242. V polovici 16. storočia bol hrad pre hrozbu tureckých vpádov prestavaný na mohutnú renesančnú pevnosť. O pár rokov neskôr ho Turci napriek tomu dobyli a obsadili na niekoľko desaťročí, cisárske vojská ho späť získali v roku 1593. Osudným sa Fiľakovskému hradu stal rok 1682, keď po dobytí kurucko-tureckými vojskami vyhorel. Pamiatku každoročne navštívi približne 30.000 ľudí, približne polovicu tvoria zahraniční turisti, a to najmä z Maďarska.