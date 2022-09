Fiľakovo získalo na druhú etapu cyklochodníka dotáciu

Fiľakovo 9. septembra (TASR) – Mesto Fiľakovo získalo na výstavbu druhej etapy cyklochodníka, smerujúceho do priemyselnej zóny, dotáciu vo výške 187.000 eur. Cyklochodník bude nadväzovať na prvú etapu projektu, ktorú samospráva realizovala v roku 2020. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



Nová časť cyklochodníka s dĺžkou približne 292 metrov a šírkou 2,5 metra spojí autobusovú stanicu so začiatkom priemyselnej zóny. Cyklochodník bude viesť popri cestách II. triedy a pozostávať bude z pruhov pre peších i cyklistov. Práce by mali odštartovať na jar budúceho roka.



"Chodník pri ceste je pre peších v dezolátnom stave, pre cyklistov pruh úplne chýba. Denne po tejto ceste prejdú stovky ľudí do a zo zamestnania, čo je pri danej hustote premávky nebezpečné. Nový asfaltový cyklochodník okrem podpory ekologickej dopravy prispeje k výraznému zvýšeniu bezpečnosti v tejto časti mesta," uviedol primátor Fiľakova Attila Agócs.



V rámci projektu bude popri novom cyklochodníku osadené i verejné osvetlenie, prístrešok s parkovacími miestami pre bicykle i s nabíjacími stanicami pre elektrobicykle. Vďaka bezbariérovosti zabezpečí cyklochodník bezpečný pohyb aj osobám so zdravotným postihnutím.



Projekt výstavby cyklochodníka vo Fiľakove je rozdelený do štyroch etáp. Prvá etapa vedie od železničnej stanice po mestský park, mesto ju vybudovalo v roku 2020. Cyklochodník ďalej pokračuje mestským parkom po pôvodnej komunikácii pre cyklistov, na jej konci sa bude napájať na nový úsek vedúci k začiatku priemyselnej zóny. V budúcnosti mesto plánuje dobudovať i ďalšie etapy, a to až po koniec priemyselnej zóny pri podniku Ekoltech.