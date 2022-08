Fiľakovo získalo takmer 433.000 eur na obnovu chodníkov

Fiľakovo 27. augusta (TASR) – Mesto Fiľakovo v okrese Lučenec bolo úspešné so žiadosťou o dotáciu na komplexnú obnovu všetkých chodníkov na sídlisku Farská lúka a v časti Daxnerovej ulice. Samospráva na projekt získala z eurofondov takmer 433.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



V rámci projektu plánuje mesto zrekonštruovať všetky hlavné i prepojovacie chodníky medzi bytovkami, obnovovať sa budú aj prístupy do vchodov. V súčasnosti sa pracuje na príprave zmluvy na poskytnutie dotácie.



"Keď bude zmluva hotová, pošleme pripravenú projektovú dokumentáciu na kontrolu, po nej vyhlásime verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Výsledky obstarávania by mali byť zrejmé do januára a s prácami budeme môcť začať na jar budúceho roka," priblížil primátor mesta Attila Agócs.



Chodníky na sídlisku Farská lúka sú podľa samosprávy v súčasnosti v nevyhovujúcom stave a ich konštrukcia je v niektorých úsekoch porušená až do podkladovej vrstvy. "V tejto lokalite mala samospráva desaťročia veľký investičný dlh. Vedeli sme, že aj obnova chodníkov je pre obyvateľov sídliska veľmi dôležitá, preto sme hľadali možnosti, ako takúto nákladnú investíciu zrealizovať," dodal primátor.



Na sídlisku Farská lúka vo Fiľakove žije približne 1800 obyvateľov. Projekt obnovy chodníkov v tejto lokalite vznikol v rámci iniciatívy Catching-Up Regions, v ktorej samospráva spolupracuje s Banskobystrickým samosprávnym krajom a Svetovou bankou.