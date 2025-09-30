< sekcia Regióny
Fiľakovo získalo viac ako 1,2 milióna eur na modernizáciu ZŠ Koháriho
Celkové náklady na modernizáciu školy samospráva odhaduje na vyše 1,3 milióna eur.
Autor TASR
Fiľakovo 30. septembra (TASR) - Mesto Fiľakovo získalo z európskych zdrojov vyše 1,2 milióna eur na modernizáciu Základnej školy (ZŠ) Štefana Koháriho II. s vyučovacím jazykom maďarským. V škole, ktorá patrí k najväčším v regióne, obnovia kuchyňu, kotolňu i športoviská, práce sa začnú v októbri. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.
Cieľom samosprávy je premeniť základnú školu na modernú, digitálnu a inkluzívnu vzdelávaciu inštitúciu. Dotáciu na obnovu školy sa mesto pokúšalo získať už v roku 2023, rezort investícií však neskôr celú výzvu zrušil. Radnica následne zámer prepracovala a žiadosť o financie podala opäť.
„Rozdiel oproti pôvodnému projektu je v tom, že ten rátal aj so zateplením dvoch hlavných budov školy a s rekonštrukciou prepojovacej chodby spájajúcej jednotlivé objekty,“ vysvetlila vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta Erika Anderková s tým, že v novej výzve sa už o prostriedky na tento účel nebolo možné uchádzať.
Modernizácia ZŠ Štefana Koháriho II. počíta napríklad s modernizáciou kotolní a kuchyne pri školskej jedálni. Vymenia staré technické zariadenie, opravia elektroinštalácie, podlahy i steny. Obnovou prejde aj päť školských športovísk, a to hádzanárske, basketbalové a volejbalové ihrisko, bežecká dráha, doskočisko a rozbehové dráhy skoku do diaľky.
Projekt modernizácie školy je zameraný aj na zlepšenie inklúzie žiakov, inštitúcia preto nakúpi kompenzačné pomôcky v podobe rôznych vzdelávacích stavebníc pre 1. stupeň. „Zlepšujú jemnú motoriku, podporujú tvorivú činnosť a prinášajú úspechy a dobrý pocit pre deti s rôznymi problémami. Didaktické a psychologické testy umožnia posúdiť mentálny stav detí a pomôžu pri určovaní ďalších krokov v rámci výchovy a vzdelávania,“ priblížila Anderková.
Súčasťou projektu bude aj doplnenie IT vybavenia školy, pribudnú interaktívne monitory či 3D tlačiarne. Vybudujú tiež terapeutickú miestnosť či novú bezbariérovú vonkajšiu učebňu. „Vonkajšia učebňa bude prínosom a jedinečným prvkom v celom regióne. Bude umožňovať výchovu v podmienkach 21. storočia v prírodnom, ekologickom a modernom prostredí,“ doplnila Anderková s tým, že súčasťou učebne bude vyvýšený záhon, nádrž na zachytávanie dažďovej vody, meteorologická stanica, pozorovateľňa hmyzu a mnohé ďalšie prvky.
Celkové náklady na modernizáciu školy samospráva odhaduje na vyše 1,3 milióna eur. Práce by sa mali začať v najbližšom období, projekt potrvá do septembra 2026. „Nevzdávame sa ani idey na zníženie energetickej náročnosti školy a o dotácie na jej zateplenie sa budeme uchádzať v ďalších výzvach,“ uzavrela Anderková.
