Fiľakovo získalo vyše 300.000 eur na pokračovanie občianskych hliadok

Fiľakovo 29. októbra (TASR) – Mesto Fiľakovo v okrese Lučenec získalo takmer 300.000 eur na ďalšie fungovanie Miestnych občianskych poriadkových služieb (MOPS). Vďaka dotácii budú občianske hliadky v meste fungovať až do leta 2023. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



Dobrovoľné občianske hliadky začali vo Fiľakove fungovať už v roku 2004 ako v jednom z prvých miest na Slovensku, posledný projekt MOPS sa v meste skončil v júni tohto roka. Samospráva sa preto pripravovala na podanie projektu v rámci výzvy z operačného programu Ľudské zdroje, do ktorej sa mohli zapojiť len samosprávy s doposiaľ fungujúcimi hliadkami.



„Hoci sme mohli mať naďalej desať členov hliadky a pri výdavkoch na nich sa zohľadňovala valorizácia minimálnej mzdy, dĺžka projektu bola stanovená len na 15 mesiacov. Projekt by sa skončil už v septembri budúceho roka,“ priblížila prednostka mestského úradu Andrea Mágyelová.



Vďaka iniciatíve Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Catching-up Regions sa však mestu nakoniec podarilo uspieť v inej výzve Ministerstva vnútra SR, ktorá má pre fungovanie MOPS výhodnejšie podmienky.



„Rovnako môžeme zachovať počet desiatich členov hliadky, no paušál preplácajú až vo výške 40 percent a trvanie projektu je 24 mesiacov. Vďaka tomu u nás budú môcť hliadky fungovať až do júna 2023,“ doplnila Mágyelová. Ako dodala, samospráva na projekt získala dotáciu vo výške takmer 295.000 eur, spolufinancovanie zo strany mesta predstavuje asi 15.500 eur.



Občianske hliadky vo Fiľakove pomáhajú najmä pri udržiavaní verejného poriadku, poskytujú však i sociálne a asistenčné služby, zabezpečujú plynulosť a bezpečnosť premávky a pôsobia i v oblasti ochrany verejného a súkromného majetku či životného prostredia.



„Hliadky MOPS sú pre nás veľmi dôležité a v žiadnom prípade sme nechceli dopustiť, aby sa u nás zrušili. Máme s nimi výborné skúsenosti, sú nápomocní mestskej i štátnej polícii a minorita aj majorita ich vnímajú veľmi pozitívne,“ poznamenal viceprimátor Fiľakova Attila Visnyai.