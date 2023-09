Fiľakovo chce zrekonštruovať budovu mestského úradu

Fiľakovo 7. septembra (TASR) - Mesto Fiľakovo chce komplexne zrekonštruovať historickú budovu mestského úradu (MsÚ). Celkové náklady na obnovu radnice zameranú na zníženie jej energetickej náročnosti samospráva odhaduje na približne 2,5 milióna eur. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Mesto v rámci projektu počíta s rekonštrukciou obvodového plášťa budovy, obnovou obvodových výplní otvorov i strešnej krytiny. "Súčasťou rekonštrukcie bude nový systém vykurovania s meraním a reguláciou pomocou termostatických hlavíc vrátane novej kotolne a vnútornej plynoinštalácie. V objekte bude kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane nových svietidiel a nové rozvody slaboprúdových vedení, ako je štruktúrovaná kabeláž," približuje samospráva vo výzve na predkladanie ponúk.



Súčasťou prác má byť aj rekonštrukcia vnútorného nádvoria, sadové úpravy či riešenie problému so zavĺhaním múrov. Radnica už podľa mesta nespĺňa súčasné energetické kritériá, cieľom je tak najmä zlepšiť tepelnotechnické vlastnosti a tepelnú bilanciu objektu, ale tiež zmodernizovať a skvalitniť priestory sídla miestnej samosprávy. V rámci projektu by pri mestskom úrade mala pribudnúť aj nabíjacia stanica pre elektromobily.



Celková predpokladaná hodnota zákazky je viac ako dva milióny eur bez DPH, záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 2. októbra. Ako pre TASR potvrdila hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová, samospráva chce rekonštrukciu budovy MsÚ financovať s pomocou dotácie z plánu obnovy. Koncom júla mesto predložilo žiadosť o získanie nenávratného finančného príspevku vo výške viac ako 2,5 milióna eur.



Budova MsÚ vo Fiľakove sa začala stavať v secesnom štýle v roku 1911, dokončená bola o rok neskôr. Autormi objektu sú lučeneckí stavitelia Pál Schmidt a Pál Jakab. Objekt bol po prvýkrát prestavaný v 20. rokoch 20. storočia, ďalšia prestavba sa konala v 80. rokoch minulého storočia.