Revitalizácia vnútrobloku vo Fiľakove zvýši počet parkovacích miest

Fiľakovo 9. septembra (TASR) – Samospráva Fiľakova pripravuje revitalizáciu vnútrobloku medzi ulicami Biskupická a Sládkovičova, zrekonštruovať chce spevnené plochy s cieľom vyriešiť v lokalite nepriaznivú dopravnú situáciu. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová, samospráva svoj zámer prezentovala verejnosti začiatkom týždňa na občianskom fóre.



„Pod jednou z bytoviek sa nachádzajú viaceré prevádzky, ktoré sa zásobujú z vnútrobloku. Staré účelové komunikácie sa dnes využívajú veľmi chaoticky a doprava je neprehľadná,“ uviedol primátor Fiľakova Attila Agócs.



V rámci rekonštrukcie spevnených plôch by vo vnútrobloku mal vzniknúť minimálne dvojnásobok súčasného počtu parkovacích miest. Rozšíriť by sa mala aj účelová cesta, čím vznikne osobitný jazdný pruh určený na zásobovanie prevádzok a pruh pre bežnú premávku. Naplánované je i odstránenie niekdajších plynových staníc, ktoré už neplnia svoj účel, či úprava a rekonštrukcia viacerých chodníkov.



Revitalizácia vnútrobloku medzi Biskupickou a Sládkovičovou ulicou sa uskutoční v dvoch etapách, prvú by samospráva chcela zrealizovať už v budúcom roku. Projekt chce mesto financovať z vlastného rozpočtu, výška nákladov bude známa až po ukončení verejného obstarávania.



V polovici júla samospráva predstavila aj projekt komplexnej revitalizácie vnútrobloku medzi Sládkovičovou, Železničnou a Parkovou ulicou, na jeho financovanie chce využiť zdroje z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). V rámci prác počíta s revitalizácou zelene, obnovou chodníkov, osvetlenia i detského ihriska.