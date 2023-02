Fiľakovské Kováče budú vykurovať obecné priestory teplom zo zeme

Fiľakovské Kováče 23. februára (TASR) - V obci Fiľakovské Kováče budú viaceré obecné priestory vykurovať s pomocou tepla zo zeme. Na tento účel získala obec v okrese Lučenec dotáciu vo výške viac ako 135.000 eur. Pre TASR to uviedol starosta obce Michal Muránsky.



Ako priblížil starosta, projekt, s ktorým sa zapojili do výzvy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry zameranej na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, pomôže samospráve nahradiť zastaralý systém vykurovania v niektorých obecných priestoroch. Namiesto plynových gamatiek budú po novom za pomoci tepelných čerpadiel využívať teplo zo zeme.



"Bude to päť 90-metrových vrtov. Malo by to priniesť prakticky nulovú spotrebu plynu na obecnom úrade, v kultúrnom dome a kancelárii terénnej sociálnej práce," dodal Muránsky.



Obec začala na projekte pracovať ešte pred začiatkom súčasnej energetickej krízy. Napájanie čerpadiel elektrinou tak môže byť podľa starostu aktuálne jeho nevýhodou. "Rátame so zvýšením nákladov na elektrickú energiu, v konečnom dôsledku by však mala prísť úspora," skonštatoval Muránsky. Ako dodal, v budúcnosti by projekt mohli rozšíriť o fotovoltické panely, vďaka čomu by čerpadlá mali vlastný zdroj energie.



Na obnovu vykurovania obecných priestorov s využitím obnoviteľných zdrojov energie získala samospráva dotáciu vo výške viac ako 135.000 eur, celkovo odhaduje, že sa v rámci projektu preinvestuje vyše 150.000 eur. V súčasnosti obec čaká na vysúťaženie dodávateľa, realizáciu projektu chce stihnúť do ďalšej vykurovacej sezóny.