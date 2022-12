Fiľakovu sa v 2022 podarilo zrealizovať viacero rozvojových projektov

Fiľakovo 8. decembra (TASR) – Mestu Fiľakovo sa v tomto roku napriek ekonomickej kríze podarilo zrealizovať viacero rozvojových projektov. Niekoľko ďalších investícií má mesto pripravených na budúci rok, a to vrátane výstavby výrobnej haly v bývalej priemyselnej zóne. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



Rozvojové aktivity mesta odštartovali začiatkom tohto roka prácami na futbalovom štadióne, rekonštruovaná bola ubytovacia časť určená pre športovcov. Koncom zimy sa dočkal viacerých zmien areál MiniZoo, kde pribudli umelecké rezbárske sochy, nové hracie prvky, lavičky či smetné koše.



"V apríli mesto vďaka úspešnému projektu odovzdalo do užívania zrekonštruovanú budovu denného stacionára pre seniorov. Po rekonštrukcii sa vďaka zatepleniu obvodového plášťa, strechy, stropu i podlahy či výmene všetkých okien a dverí znížila energetická náročnosť budovy. Vo vnútri sa vytvorila spoločenská miestnosť, kuchynka na výdaj jedál, sklady, kancelária, dve oddychové miestnosti, hygienická zóna s kúpeľňami a šatne," uviedla Kovácsová.



S pomocou externých zdrojov sa mestu podarilo zrealizovať aj projekt troch nových odborných učební v miestnych základných školách. Za takmer 230.000 eur boli komplexne zrekonštruované viaceré ulice, ďalších vyše 114.000 eur išlo na obnovu spevnených plôch na Biskupickej ulici, kde pribudlo nové verejné osvetlenie i parkovacie miesta.



Samospráva v lete začala aj s prácami na obnove exteriéru koncertnej sály na Koháryho námestí s cieľom prinavrátiť viac ako storočnej budove jej niekdajší historický ráz. Odštartovali tiež prípravné práce na výstavbu novej vstupnej brány do parku. Ide o prvý krok k plánovanému celkovému oploteniu areálu, ktoré mesto plánuje dokončiť v roku 2023.



Samospráve sa v uplynulých mesiacoch podarilo získať finančné prostriedky aj na ďalšie investičné projekty, ktoré plánuje realizovať budúci rok. "Medzi nimi revitalizácia vnútrobloku v centre mesta, komplexná obnova chodníkov pri bytovkách na Farskej lúke, rozšírenie vodovodu a kanalizácie v podhradí či výstavba druhej etapy cyklotrasy. Zelenú dostal aj projekt výstavby výrobnej haly, ktorá by sa mohla začať hneď v januári," priblížila Kovácsová.