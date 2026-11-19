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Filharmónia uvádza skladbu Aeternus skladateľa Norberta Bodnára
Košický rodák Bodnár študoval kompozíciu na Konzervatóriu v Košiciach u Jozefa Podprockého a neskôr na Vysokej škole múzických umení u Andreja Očenáša.
Autor TASR
Košice 19. novembra (TASR) - Jubileu 70 rokov skladateľa Norberta Bodnára je venovaný štvrtkový večerný koncert v košickom Dome umenia. Štátna filharmónia Košice (ŠFK) pri tejto príležitosti uvedie vo svetovej premiére jeho skladbu Aeternus. Na koncerte s názvom Všetko najlepšie, Norbi! zaznie aj Bodnárov Koncert pre klavír a orchester č. 1 a Sinfonietta Francisa Poulenca.
Koncert so začiatkom o 19.00 h diriguje Ondrej Olos, klavírneho partu sa ujme Miki Skuta. Skladbu Aeternus napísal autor na objednávku ŠFK. Informovala o tom PR manažérka ŠFK Jana Tomalová.
„Koncert Všetko najlepšie, Norbi! je zároveň pripomienkou Dňa boja za slobodu a demokraciu, priečelie Domu umenia bude navyše nasvietené slovenskou trikolórou,“ uviedla ŠFK. Návštevníci sú pozvaní aj na stretnutie O koncerte pred koncertom o 18.00 h v Malej sále Domu umenia.
Košický rodák Bodnár študoval kompozíciu na Konzervatóriu v Košiciach u Jozefa Podprockého a neskôr na Vysokej škole múzických umení u Andreja Očenáša. Pre jeho kompozičný rukopis je charakteristické prepájanie rôznych štýlových svetov. K melodickosti a harmonickej invencii pridáva jazzové prvky, polyfóniu aj experimentálne postupy 20. storočia. Výsledkom je hudba, ktorá sa neuzatvára do jedinej žánrovej škatuľky.
V skladbe Aeternus sa Bodnár podľa vlastných slov vracia k trvalým hodnotám hudby - k melódii, harmónii a ustáleným formám, ktoré priniesli barok, klasicizmus a romantizmus. Sonátová forma mu slúži ako rámec pre osobitý dialóg s hudobnými velikánmi ako Beethoven, Mozart, Bartók, Bernstein a Copland. „Je to dielo neo-návratov, ako je mojím zvykom - kombinujem štýly. Je tam tiež trochu jazzu, kontrapunktu aj experimentov, ktoré majú pôvod v 20. storočí - ako aleatorika či klastre,“ priblížil skladateľ. Názov Aeternus odkazuje na večnosť princípov, ktoré dokážu prehovárať aj v súčasnom hudobnom jazyku.
Koncert so začiatkom o 19.00 h diriguje Ondrej Olos, klavírneho partu sa ujme Miki Skuta. Skladbu Aeternus napísal autor na objednávku ŠFK. Informovala o tom PR manažérka ŠFK Jana Tomalová.
„Koncert Všetko najlepšie, Norbi! je zároveň pripomienkou Dňa boja za slobodu a demokraciu, priečelie Domu umenia bude navyše nasvietené slovenskou trikolórou,“ uviedla ŠFK. Návštevníci sú pozvaní aj na stretnutie O koncerte pred koncertom o 18.00 h v Malej sále Domu umenia.
Košický rodák Bodnár študoval kompozíciu na Konzervatóriu v Košiciach u Jozefa Podprockého a neskôr na Vysokej škole múzických umení u Andreja Očenáša. Pre jeho kompozičný rukopis je charakteristické prepájanie rôznych štýlových svetov. K melodickosti a harmonickej invencii pridáva jazzové prvky, polyfóniu aj experimentálne postupy 20. storočia. Výsledkom je hudba, ktorá sa neuzatvára do jedinej žánrovej škatuľky.
V skladbe Aeternus sa Bodnár podľa vlastných slov vracia k trvalým hodnotám hudby - k melódii, harmónii a ustáleným formám, ktoré priniesli barok, klasicizmus a romantizmus. Sonátová forma mu slúži ako rámec pre osobitý dialóg s hudobnými velikánmi ako Beethoven, Mozart, Bartók, Bernstein a Copland. „Je to dielo neo-návratov, ako je mojím zvykom - kombinujem štýly. Je tam tiež trochu jazzu, kontrapunktu aj experimentov, ktoré majú pôvod v 20. storočí - ako aleatorika či klastre,“ priblížil skladateľ. Názov Aeternus odkazuje na večnosť princípov, ktoré dokážu prehovárať aj v súčasnom hudobnom jazyku.