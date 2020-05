Aj kino Film Europe sa teší na divákov, začína súkromnými projekciami

Bratislava 27. mája (TASR) - Štvrtá fáza uvoľňovania karanténnych opatrení povolila kultúrnym inštitúciám na Slovensku opäť sprístupniť svoje priestory. Aj bratislavské kino Film Europe v Pistoriho paláci sa teší na návrat divákov do auditória, nepočíta však s ich masovým prílevom. Od 1. júna preto spúšťa platformu pre súkromné projekcie s maximálnym počtom 15 osôb. "Samozrejme, pri dodržaní všetkých doteraz známych protipandemických nariadení a dôslednej dezinfekcii priestorov kina," TASR o tom informoval PR manažér Marek Suchitra.



"V duchu hesla #spolusami si partia priateľov alebo rodina môže za primeranú cenu objednať akýkoľvek film z portfólia distribučnej spoločnosti Film Europe a zarezervovať si kino len pre seba," vysvetlil s tým, že je možné zvoliť si čas a dátum súkromnej projekcie: "Diváci rozhodnú čo, kedy a s kým si pozrú v uzavretej spoločnosti."



Prevádzkovateľ verí, že vďaka súkromným projekciám sa verejnosť postupne osmelí chodiť do kina tak, ako to bývalo v časoch pred nástupom ochorenia COVID-19. "Druhou fázou spustenia kina budú verejné premietania filmov, ktoré sme boli nútení predčasne stiahnuť z distribúcie alebo odložiť ich premiéru," avizuje Suchitra s tým, že verejné projekcie vrátia na veľké plátno, napríklad aj francúzsky film Bedári, ktorý získal nomináciu na Oscara a nepriamo sa odvoláva na slávny román Victora Huga.



Následne divákov čaká premiéra filmu To musí byť nebo od palestínskeho režiséra Eliu Suleimana či francúzske snímky, ktoré mali byť súčasťou prehliadky Créme de la Créme. Medzi ne patrí aj komédia Rebelky, ľahká letná snímka s nádychom erotiky Bezstarostné dievča a napokon Mladý Ahmed, najnovší film od bratov Dardennovcov. "Ich nasadenie a rotáciu budeme riešiť po tom, ako vyhodnotíme správanie prvých divákov kina. Popritom však budeme aj naďalej ponúkať hybridný model distribúcie, v rámci ktorej sú niektoré filmy súčasne v ponuke v online priestore prvej česko-slovenskej videotéky Edisonline," uzavrel Suchitra.