Film D. Fabiánovej Hranice vernosti je viac než len dokument o nevere
Režisérka a protagonistka filmu, ktorý „skúma ochotu a odvahu otvoriť sa jeden druhému a úprimne komunikovať", sa v autentickom portréte svojho manželstva nebojí skúmať vzťahy v jej rodine do hĺbky.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Ako to vyzerá, keď sa dohadzovačka rozhodne pre otvorený vzťah, ukáže dokumentárny film Hranice vernosti. „Príbeh o láske, ktorá hľadá svoju podobu mimo zaužívaných foriem spolužitia“, vyšiel z dielne filmárky Diany Fabiánovej, slovenskej odborníčky na partnerské vzťahy, ktorá dlhoročne vedie osobnú zoznamku.
„Náš film sa odvažuje ukázať, že aj tie najláskyplnejšie vzťahy majú svoje tiene a ťažké momenty. A práve v týchto tieňoch, v zraniteľnosti a v ochote opravovať to, čo sa pokazilo, sa skrýva tá najhlbšia forma vernosti a lásky,“ hovorí Fabiánová, ktorá film predstaví v stredu na distribučnej premiére v bratislavskom kine Lumiére. Kríza podľa nej neznamená, že vzťah zlyhal. „Znamená to, že je živý,“ dodáva autorka.
Vo filme sa venuje tematike otvorených vzťahov, ktoré sú na konzervatívnom Slovensku stále pomerne tabuizovanou témou. Rozpráva intímny príbeh manželského páru, ktorý sa po rokoch spoločenského života rozhodne pre otvorený vzťah. Diváci v kinách uvidia, čo sa stane, keď do vzťahu vstúpia aj iní ľudia, či dokáže vôbec láska fungovať bez výhradného záväzku a či sloboda v partnerstve môže byť základom stabilného a hlbokého vzťahu.
Režisérka a protagonistka filmu, ktorý „skúma ochotu a odvahu otvoriť sa jeden druhému a úprimne komunikovať“, sa v autentickom portréte svojho manželstva nebojí skúmať vzťahy v jej rodine do hĺbky. Na povrch vynáša tajomstvá, ktoré možno mali ostať navždy skryté. „Film je preto viac než len ‚dokument o nevere‘,“ poznamenáva distribučná spoločnosť Itafilm, ktorá „autentický, odvážny, humorný a tiež vážny“ titul uvedie do kín od 27. novembra.
Slovenský dokument Hranice vernosti mal svetovú premiéru na festivale Jeden svet v Bratislave, kde ho zaradili do súťaže Slovensko a Česko za ľudské práva o zásadných spoločenských a ľudskoprávnych témach. Uviedol ho v hlavnej súťaži aj Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Ji.hlava.
