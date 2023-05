J. Tellerová predstaví v Bratislave filmovú adaptáciu bestselleru Nič

Bratislava 15. mája (TASR) - Bestsellerová dánska autorka Janne Tellerová predstaví v pondelok v Bratislave filmový triler Nič, natočený podľa jej rovnomenného medzinárodného knižného hitu. "Literárna predloha filmu, ktorý diváci mohli vidieť už na prehliadke severských filmov SCANDI, vyšla v 30 krajinách a po celom svete sa predalo viac ako 1,5 milióna výtlačkov," približuje spoločnosť Film Europe. Snímku uvedie do kín 1. júna.



Kniha o skupine tínedžerov, ktorá čelí nezmyselnosti života a opúšťa nevinnosť detstva, vyšla v slovenskom jazyku vo vydavateľstve Zelený kocúr 10. mája. Tellerová ju slovenskému publiku predstaví na pondelkovej literárnej besede v nákupnom centre na pravej strane Dunaja, kde sa uskutoční aj prvá predpremiéra filmu Nič.



"Ku krehkej téme ľudskosti v spoločnosti mala autorka blízko už v čase, keď pôsobila ako makroekonómka Organizácie Spojených národov a Európskej únie pre riešenie konfliktov a humanitárnych otázok, a to so zameraním na Afriku," poznamenáva distribučná spoločnosť. Dodáva, že dánska spisovateľka s nemecko-rakúskymi koreňmi pracovala v rozmanitom prostredí Tanzánie, Mozambiku a Bangladéša. V roku 1995 sa začala naplno venovať iba písaniu.



Tellerovej diela sú často sprevádzané spoločenskými kontroverziami a horúcimi debatami. Inak to nie je ani v prípade bestselleru Nič, ktorý vyšiel v 30 krajinách a predalo sa z neho vyše 1,5 milióna výtlačkov po celom svete. Knihu adaptovali do vyše 150 rôznych divadelných predstavení a napokon z nej vznikol aj celovečerný film.



Snímka v réžii Trine Piil sleduje, ako skupina mladých študentov prvýkrát čelí nezmyselnosti života. Diváci sa ocitnú v krajine nihilizmu, ktorá násťročných hrdinov núti zbaviť sa raz a navždy detskej nevinnosti.



Hlavný hrdina "kontroverznej štúdie nihilizmu" je deviatak Pierre Anthon, ktorý z ničoho nič vyhlási, že život nemá zmysel, odíde zo školy, vylezie na strom a odmieta z neho zliezť. Jeho spolužiaci nesúhlasia, ich snaha presvedčiť ho o opaku vyústi v nebezpečnú hru, ktorá sa pre mladých ľudí stane predelom medzi nevinnosťou a dospelosťou.



Predpremiéru filmu si môžu záujemcovia pozrieť a po projekcii diskutovať s autorkou literárnej predlohy Janne Tellerovou aj v utorok 16. mája o 18.30 h v Kine Film Europe.