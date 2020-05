Kino Lumiére je opäť otvorené pre divákov

Bratislava 22. mája (TASR) - Bratislavské kino Lumiére v piatok opäť otvára svoje štyri kinosály. Diváci si môžu pozrieť aj špeciálnu čiernobielu režisérsku verziu oscarového filmu Parazit (2019), za ktorý režisér Joon Ho Bong získal Zlatú palmu na MFF Cannes, a patria mu aj štyri Oscary vrátane ceny za najlepší film ako prvému zahraničnému filmu. Na veľkom plátne premietnu aj úvodnú snímku aktuálne online prebiehajúceho Minifestivalu európskeho filmu, oceňovanú španielsku drámu Všetci to vedia (2018) iránskeho režiséra Asghara Farhadiho. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ) Simona Nôtová.



"Programovanie filmov začneme tam, kde sme skončili pred zatvorením kín, pretože väčšina distribútorov preložila premiéry nových filmov na jeseň alebo na neurčito," hovorí o výbere filmov v prvých dňoch otvorenia manažérka kina Zita Hosszúová. "Preto budeme premietať filmy, ktoré mali v našom kine dobrú návštevnosť, alebo tie, ktoré si diváci po nasadení nestihli pozrieť. Od budúceho týždňa by sme už radi do programu zaradili aj novinky." Premietne sa napríklad ruská dráma Vysoké dievča (2019) Kantemira Balagova z obdobia obliehania Leningradu v roku 1945, ktoré slovenské kiná vôbec neuvádzali, alebo francúzska komédia Raoul Taburin (2018), nakrútená podľa rovnomennej knihy ilustrátora a humoristu Jeana-Jacqua Sempého.



Premietať sa bude denne (okrem nedele) pri dodržiavaní všetkých predpísaných hygienických a epidemiologických nariadení. V kinosálach sa bude dodržiavať predpísaný rozstup, vo foyeri sa bude môcť zdržiavať len obmedzený počet ľudí, diváci budú musieť mať prekryté horné dýchacie cesty a používať dezinfekciu rúk.



"Za dva a pol mesiaca tohto roka až do zatvorenia kín na začiatku marca prišlo do kina Lumiére skoro 35 000 divákov a vyzeralo to tak, že rok 2020 bude minimálne taký úspešný ako rok 2019, keď prišlo na naše predstavenia 120.000 divákov. Pandémia dobre naštartovanú cestu v kinopriemysle zastavila a návrat bude naozaj zložitý," konštatoval generálny riaditeľ SFÚ Peter Dubecký. Pevne dúfa, že situácia bude časom natoľko priaznivá, že nariadenia spojené s hygienickými opatreniami poľavia a fungovanie kina sa vráti sa do normálu. "To bude zrejme možné až na jeseň," uzavrel.