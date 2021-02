Film Mlčanie o účastníkovi SNP V. Strmeňovi mal v Amerike úspech

Banská Bystrica 2. februára (TASR) – Film Mlčanie, venovaný jednému z posledných žijúcich účastníkov Slovenského národného povstania (SNP), 92-ročnému Vladimírovi Strmeňovi, na tvorbe ktorého sa podieľalo aj banskobystrické Múzeum SNP, získal v týchto dňoch tri hlavné ceny na medzinárodnom filmovom festivale Independent Shorts Awards v americkom Los Angeles. Ocenenie dostal za najlepšiu drámu, réžiu a najlepší zahraničný film. TASR o tom v utorok informovala Michaela Bučeková z Múzea SNP. Ako dodala, na tomto filmovom festivale bolo 470 filmov z 30 krajín sveta.



Vladimír Strmeň, ktorý nikdy nechýbal na každoročných augustových oslavách SNP v Banskej Bystrici, stále chodil medzi študentov na besedy a hovoril im, aké to bolo za vojny a apeloval na nich, aby si vážili, že žijú v mieri. Ako neraz opakoval pred médiami člen partizánskej jednotky na Španej Doline: "Vždy sa pozerám dopredu. Nikdy nie nazad, lebo to, čo bolo, sa už nedá napraviť. Vždy treba ísť s úsmevom dopredu a s nádejou, že môžem niekomu pomôcť, alebo urobiť to, z čoho bude mať radosť."