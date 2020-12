Film Služobníci v predpremiére v Kežmarku predstaví režisér

Kežmarok 8. decembra (TASR) – V kežmarskom filmovom klube Iskra v utorok o 19.00 h uvidia diváci nový slovenský film Služobníci. V predpremiére im ho príde osobne predstaviť režisér filmu Ivan Ostrochovský. TASR o tom informoval Boris Švirloch z filmového klubu Iskra.vysvetlil režisér filmu. V tomto sa podľa jeho slov zdal príbeh zrozumiteľný aj pre dnešnú dobu, keď sú ľudia strašení politickými stranami, médiami, intelektuálmi, kazateľmi a paranoidná nedôvera v kohokoľvek a čokoľvek ovplyvňuje myslenie a správanie ľudí.Film vznikol v koprodukcii štyroch krajín - Slovenska, Rumunska, Česka a Írska. Scenár napísala spolu s Ivanom Ostrochovským a Marekom Leščákom medzinárodne uznávaná britská scenáristka Rebecca Lenkiewicz, ktorá spolu s režisérom Pawlom Pawlikowskim vytvorila scenár k oscarovému filmu Ida.Ako ozrejmil Švirloch, film získava ocenenia na zahraničných festivaloch, má za sebou uvedenia na troch kontinentoch, mieri do distribúcie vo viac ako desiatich krajinách, dostal sa do prestížneho výberu na renomované Európske filmové ceny a čerstvo si na konto pripísal Cenu Nadácie Tatry banky za umenie 2020.Viac informácií o filme nájde verejnosť na stránke www.klubiskra.sk . Na základe aktuálnych opatrení je povolený predaj vstupeniek len do polovice kapacity kinosály.dodal Švirloch.