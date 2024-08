Film Square Fest uvedie 55 filmov v štyroch hlavných sekciách

Trenčín 15. augusta (TASR) - Tohtoročný Film Square Fest uvedie vo svojej hlavnej časti 55 filmov z rôznych kútov sveta v štyroch hlavných sekciách. Filmový festival sa bude konať od štvrtka do nedele (18. 8.) a okrem svojho tradičného miesta konania, ktorým je Trenčín, sa opäť presunie i do Kúpeľného parku v Trenčianskych Tepliciach. Informovali o tom organizátori festivalu.



Snímky v rámci štyroch hlavných kategórií - Love and peace, Československá filmová žatva, European film a Oscar's edition si budú môcť návštevníci pozrieť na viacerých miestach. "Hlavným festivalovým kinom bude ArtKino Metro Trenčín, premietať sa bude aj v Café Sládkovič, na letnej terase kaviarne Coffee Sheep, ale aj priamo na Mierovom námestí v Trenčíne na veľkých večerných open air premietaniach," uviedli organizátori.



Miesto konania Film Square Fest 2024 organizátori aj tento rok rozšírili o tradičnú festivalovú lokáciu - Kúpeľný park v Trenčianskych Tepliciach. "Aj v tomto roku plánujeme pokračovať v obnovenej tradícii odovzdávania cien za významný umelecký prínos na Moste slávy v Trenčianskych Tepliciach v rámci osobitej sekcie Artist's Mission Award v réžii jej zakladateľa Petra Hledíka," avizovali organizátori.



V rámci sekcie AMA uvedú v spoločenskej sále Liečebného domu Pax aj filmy ocenených umelcov. Súčasťou programu budú i rôznorodé sprievodné podujatia.



"Prínosom festivalu bude aj jeho edukatívny program v oblasti audiovizuálneho umenia v rámci programu Film Square Junior. Jeho tohtoročnými novinkami budú Herecký masterclass Vici Kerekeš a Medzinárodný workshop dokumentárnych filmov pod vedením Hledíka.



Hlavná časť festivalu je počas celého leta doplnená podporným propagačným podujatím Film Square Summer 2024, ktoré počas letných prázdnin ponúka bezplatné open air projekcie filmov v trenčianskom regióne.



Festival od roku 2020 prináša koncept moderného filmového podujatia odohrávajúceho sa na zrekonštruovanom Mierovom námestí v Trenčíne, jeho vedľajších uličkách a nádvoriach pod historickým hradom. Symbolický štvorec je vytvorený zo štyroch premietacích miest a ideovo sa transformuje aj do počtu filmových sekcií a premietacích dní hlavnej časti programu.