Filmová noc na hrade Šariš ponúkne filmy i workshopy

Prešov 25. mája (TASR) – Festival ponúkajúci zážitky pod holým nebom - Filmová noc na hrade (FNNH) v areáli hradu Šariš ponúkne filmy, predstavenia či workshopy. Organizátori si tento rok pripravili pre festivalových nadšencov aj úplne nové dobrodružstvo v podobe hľadania bezplatných vstupeniek. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.



Pripravovaný deviaty ročník s nosnou témou Komercia – umenie zavíta do historického areálu hradu Šariš v termíne od 15. do 18. júla.



"Festivalová mapa Slovenska bude druhý rok po sebe výrazne poznačená pandémiou, čo sa odrazí najmä na zníženom počte podujatí. O to viac nás teší, že naši fanúšikovia o Filmovú noc na hrade Šariš toto leto neprídu. Aj tento raz máme pripravené viaceré filmové aj hudobné lahôdky, pre ktoré sa rozhodne oplatí merať cestu na hradný kopec," uviedol organizátor festivalu Peter Vlkovič.



Organizátori chcú festivalových nadšencov prilákať na hrad už o niečo skôr, ako odštartuje festivalový víkend. V prírode hradného kopca, ako aj na samotnom hradnom nádvorí postupne ukryjú desať festivalových vstupeniek. Už o niekoľko dní zverejnia na webstránke festivalu indície a začne sa historicky prvé festivalové pátranie.



"Tohtoročný lockdown všetko spomalil, a preto sme hľadali spôsob, ako ľudí viac rozhýbať a zároveň ich motivovať, aby prišli na festival. Veríme, že k nám zavítajú aj tí, ktorí pri hľadaní lístkov nebudú úspešní. Festivalový zážitok pod holým nebom na hradnom nádvorí preto odporúčame všetkým, ktorí cestu za umením neváhajú spojiť s výletom do prírody," dodal Vlkovič.



Návštevníci festivalu Filmová noc na hrade mohli počas ôsmich rokov jeho existencie a jedného medziročníka vidieť vyše 600 filmov a vychutnať si viac ako 40 hudobných vystúpení umelcov. Okrem toho festival ponúkol množstvo diskusií, prednášok, workshopov, chillout zón, rozhlasových zón, detských kútikov s kompletnou starostlivosťou o deti. Viaceré filmy pritom boli uvedené v celonárodnej premiére a niektoré snímky dokonca v celosvetovej festivalovej premiére.