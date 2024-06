Filmové lokality Košického kraja priblíži chodník s aplikáciou

Košice 25. júna (TASR) - Lokality Košického kraja, kde sa nakrúcali známe slovenské a zahraničné filmy i seriály, približuje najnovší projekt filmového turizmu. Pod názvom Chodník filmových lokalít ho v utorok slávnostne predstavili pri príležitosti konania 30. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Art Film v Košiciach.



Krajská organizácia Košice Región Turizmus informovala, že v rámci projektu vznikol chodník celkovo 80 filmových miest zobrazených vo viac ako 50 filmoch. Zmapované sú v tlačenej podobe na mapke v slovenskom a anglickom jazyku. Z toho 15 lokalít je označených aj priamo v teréne info tabuľkami s tematickým motívom v tvare filmovej klapky.



Tie okrem základných informácií o lokalite a filme obsahujú aj QR kód, ktorý návštevníkov presunie na audiosprievodcu v rámci bezplatnej aplikácie Smart guide. Aplikáciu vytvorili s podporou Filmovej kancelárie Košického kraja a obsahuje lokality s detailmi o filmoch a seriáloch, ktoré sa v nich nakrúcali. Autorom textov je slovenský odborník na filmový cestovný ruch Tomáš Galierik. Aplikácia text automaticky premieta aj do audio verzie. Projekt podporil Košický samosprávny kraj (KSK) cez dotačný program Terra Incognita sumou 5000 eur.



Medzi najznámejšie filmy a seriály nakrúcané na území Košického kraja patria americký akčný titul Za nepriateľskou líniou, fantasy filmy Eragon a Dračie srdce, slovenské rozprávky Soľ nad zlato, Popolvár najväčší na svete, Perinbaba a dva svety, ale aj snímky Čiara alebo Vojna policajtov. Medzi lokality označené info tabuľkou v tvare klapky patria Košice, Rožňava, Tibava, Zálužice, Zemplínska šírava - lokalita Hôrka, Háj - socha anjela, Zádiel, Kojšov - Galéria Juraja Jakubiska, Mlynky, Spišský hrad, Žehra, Betliar, Slavošovský tunel, Gemerská panica a Silická ľadnica.



"Spoznávanie filmových lokalít je vo svete veľmi obľúbené a ja pevne verím, že si nájde priaznivcov aj v našom regióne. Bohatosť a pestrosť lokalít, ktoré sme postupne pridávali do aplikácie, ukázala, že je mnoho miest, ktoré sú atraktívne a svetovo známe a návštevníci o nich zatiaľ nevedia," uviedla výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.



Aplikácia zaznamenáva aj dedinu Kojšov - rodisko režiséra Juraja Jakubiska, kde je galéria venujúca sa jeho tvorbe. Pre návštevníkov chodníka podľa krajskej organizácie bude zaujímavou aj návšteva Múzea kinematografie rodiny Schusterovcov v Medzeve so zábermi z ich ciest po svete.



"Verím, že aj vďaka systematickej podpore našej Filmovej kancelárie Košického kraja sa v budúcnosti v Košickom kraji natočia ďalšie diela svetového formátu. Len vlani sa u nás nakrúcalo sedem celovečerných filmov a viacero projektov máme rozpracovaných aj tento rok," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.