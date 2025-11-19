< sekcia Regióny
Filmový festival inakosti otvárajú Listy lásky
Uvedie viac ako 80 filmov a vo Focuse zaostrí na švédsku kinematografiu.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - V Bratislave sa v stredu začína 19. filmový festival inakosti (FFi) s podtitulom The Show Must Go On. Uvedie viac ako 80 filmov a vo Focuse zaostrí na švédsku kinematografiu. Festival otvorí snímka Listy Lásky. Projekcie sa konajú do 25. novembra v kine Lumiére a kine Film Europe.
Organizátori pripravili aj bohatý sprievodný program, ktorého súčasťou je tiež tvár festivalu - komik František „Fero Joke“ Košarišťan. „Musíme ísť ďalej. Aj mne sa niekedy nechce, keď vidím, že celospoločenská situácia na Slovensku nejde dobrým smerom. Našťastie, robím humor a aj z ťažších tém sa snažím vystreliť si,“ povedal na nedávnej tlačovej konferencii Fero Joke.
Festival oficiálne otvorí oceňovaná snímka Listy lásky od režisérky Alice Douardovej. Tridsaťdvaročná Céline čaká na príchod svojho prvého dieťaťa, no sama nie je tehotná. O tri mesiace porodí ich dcéru jej manželka Nadia. Podľa zákona musí Céline zhromaždiť dôkazy, ktoré potvrdia, že je „spôsobilou“ matkou na adopciu. Počas tohto procesu sa konfrontuje s vlastnou predstavou o tom, čo znamená byť dobrou matkou. „V čase, keď na Slovensku kulminujú útoky na dúhové rodiny a prijíma sa legislatíva, ktorá je voči nim cielene diskriminačná, sme sa rozhodli otvoriť festival francúzskym filmom, ktorý nesmierne citlivo a bez pátosu reflektuje bežné dni mladej ženy pripravujúcej sa so svojou manželkou na príchod dieťaťa do rodiny,“ vysvetľuje riaditeľka FFi Zita Hosszúová voľbu otváracieho filmu, ktorý mal premiéru na festivale v Cannes, kde bol nominovaný na ceny Queer Palm a Caméra d’Or, a získal hlavnú cenu na filmovom festivale v Zürichu.
Festivalový program tvoria snímky zaradené do siedmich sekcií. Filmové poklady čakajú divákov v pásme Classics, široký výber titulov v Panoráme, rodinnú zábavu poskytne Detská zóna. Festivalovú ponuku dopĺňajú aj dve sekcie krátkych filmov Kraťasy - medzinárodná súťaž a Kraťasy - španielsky špeciál. „Osobitnú pozornosť si zaslúži sekcia Focus: Švédsko - teplé filmy zo severu, ktorá predstaví severskú kinematografiu v novom svetle,“ hovorí dramaturg FFi David Benedek.
Na festivale je zastúpená aj domáca tvorba, ktorú premietne sekcia Teplé Česko-Slovensko. Uvedie tiež aktuálny film Nepela, ktorého projekcia bude spojená s diskusiou režiséra Gregora Valentoviča a hereckého dua Jozef Trojan a Zuzana Mauréry.
