Filmový festival Inakosti premietne vyše 50 filmov

Bratislava 5. októbra (TASR) - Inakosť spája je podtitul 17. ročníka Filmového festivalu inakosti (FFI). Uskutoční sa od 22. do 28. novembra v rôznych bratislavských kinách. Organizátori podujatia Iniciatíva Inakosť a Kvír film zverejnili vo štvrtok oficiálny plagát festivalu.



"Zámerom tohtoročného vizuálu je komunikovať silu, jednotu a vzájomnú podporu v slovenskej LGBTI+ komunite, poukázať na odvahu nebáť sa byť iný, pretože queer ľudia majú v mnohých ohľadoch inú životnú skúsenosť ako väčšina," uvádzajú organizátori. Ich ambíciou je tiež inšpirovať polarizovanú spoločnosť, aby sa nebála inakosti len preto, lebo ju nepozná. "Rôznorodosť môže byť prospešná pre všetkých," dodávajú.



"Príbehy, v ktorých sme hlavnými postavami my. Niekedy sú to drámy, inokedy komédie, no najradšej máme lovestory. Namiesto čiernobieleho filmu však volíme farebný. Naša rozdielnosť nás spája," znie odkaz na oficiálnom plagáte, ktorý pre FFI nafotil fotograf Jakub Gulyás a grafický dizajn navrhla Eva Šimovičová. Jeho tvárami sú ľudia reprezentujúci pestrú škálu slovenskej LGBTI+ scény.



Organizátori avizujú aj ďalšie novinky FFI, patrí medzi ne i trojčlenná medzinárodná porota v súťažnej sekcii krátkych filmov, Industry program určený najmä študentom filmových škôl a nové sprievodné podujatie inKonferencia.



Festival má uviesť vyše 50 filmov rozdelených do viacerých sekcií. Premietne aj snímky českej a slovenskej produkcie, medzi nimi napríklad aktuálnu novinku Sone G. Lutherovej Šťastný človek, ktorá na MFF Cinematik získala cenu Literárneho fondu. Zásadné LGBTI+ filmy dejín svetovej kinematografie predstaví sekcia Classics a FFI deťom premietne rodinné filmy zdôrazňujúce hodnoty lásky, priateľstva, tolerantnosti a vnímavosti voči inakosti.



Festival finančne podporil Audiovizuálny fond, Ministerstvo kultúry SR a Veľvyslanectvo USA na Slovensku.