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Filmový festival inakosti vstupuje do jubilejného 20. ročníka
Sprievodný program festivalu sa bude väčšinou odohrávať v Komunitnom centre In.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Filmový festival inakosti (FFi) vstupuje do jubilejného 20. ročníka s témou mladosť. Pod heslom 20 rokov. Žiť naplno sa uskutoční od 18. do 24. novembra v bratislavskom Kine Lumiére a prvýkrát aj v kine Edison Filmhub. „Uvedieme 79 filmov z rekordných 36 krajín sveta, divákov čaká až 20 slovenských snímok a v sekcii Panoráma uvádzame 11 titulov z festivalu v Cannes,“ informovala na utorkovej tlačovej konferencii Zita Hosszúová, riaditeľka festivalu, ktorý premietne aj troch národných kandidátov na Oscara.
Z festivalových sekcii upozornila na medzinárodnú súťaž krátkych filmov, kde sa predstavujú krátkometrážne snímky z celého sveta. O ocenenie sa bude uchádzať aj šesť slovenských krátkych filmov. „Pohybujú sa od videoartu až po zaujímavé krátke naratívne črty. Je skvelé, že v mnohých hrajú veľmi známi slovenskí herci a herečky,“ dodala Hosszúová.
Jednou z najväčších sekcií FFi je Panoráma, ktorá približuje súčasné dianie v svetovej kinematografii. Z 11 filmov uvedených na tohtoročnom festivale v Cannes Hosszúová upozornila napríklad na španielskeho kandidáta na Oscara - snímku La bola negra režisérov Javiera Calva a Javiera Ambrossiho s hereckými hviezdami Penélope Cruz a Glenn Close. „Je to film, ktorý prináša pohľad na 20. storočie v troch etapách, v ktorých sleduje osudy gejských postáv naprieč španielskymi dejinami,“ poznamenala riaditeľka FFi, ktorý uvedie aj vojnovú drámu Zbabelec od belgického režiséra Lukasa Dhonta či film Club Kid s Carou Delevingne.
Lákadlom festivalu bude aj slávnostná distribučná premiéra česko-slovensko-francúzskej snímky Chica Checa režiséra Šimona Holého, ktorá mala svetovú premiéru v hlavnej súťaži MFF Karlove Vary. Príbeh muža vracajúceho sa z Francúzska domov, ktorý odhaľuje aj jeho alter ego v podobe drag queen, osobne uvedú Alexandra Borbély či drag performer Martin Talaga.
Režisér Dominik György na festivale v predpremiére predstaví slovenskú tragikomédiu Dva sršne s Dianou Mórovou a Martinom Klinčuchom, ktorá sa pred bratislavským uvedením predstaví a bude súťažiť na filmovom festivale v Tallinne. „Dva sršne sú vo svojej podstate o dedičnom hriechu, ktorý nás ako spoločnosť sprevádza celými generáciami,“ priblížil György primárnu tému filmu, prepletenú aj s témou identity a queer tematiky. „Je to veľmi konfrontačný film aj príbeh. Je plný zvratov, dovolím si neskromne povedať, že takýto šialený film plný zvratov ešte slovenský divák nevidel,“ poznamenal režisér vyše 180-minútového filmu, v ktorom postavu „šialenej“ matky stvárnila Diana Mórová. „Žiadna herečka nechce hrať zápornú, škaredú, ukričanú, nesympatickú postavu, to je veľmi ťažké, všetci vás hejtujú, ale mňa to baví a uvidíme, ako to príjmu diváci,“ povedala Mórová.
Sprievodný program festivalu sa bude väčšinou odohrávať v Komunitnom centre In. Otvorí ho Dúhová tržnica, historička Veronika Valkovičová priblíži v prednáške život queer ľudí a začiatky aktivizmu na Slovensku po roku 1989. Súčasťou FFi budú aj komunitné stretnutia, podporná skupina pre queer tínedžerov či tvorivé workshopy.
Z festivalových sekcii upozornila na medzinárodnú súťaž krátkych filmov, kde sa predstavujú krátkometrážne snímky z celého sveta. O ocenenie sa bude uchádzať aj šesť slovenských krátkych filmov. „Pohybujú sa od videoartu až po zaujímavé krátke naratívne črty. Je skvelé, že v mnohých hrajú veľmi známi slovenskí herci a herečky,“ dodala Hosszúová.
Jednou z najväčších sekcií FFi je Panoráma, ktorá približuje súčasné dianie v svetovej kinematografii. Z 11 filmov uvedených na tohtoročnom festivale v Cannes Hosszúová upozornila napríklad na španielskeho kandidáta na Oscara - snímku La bola negra režisérov Javiera Calva a Javiera Ambrossiho s hereckými hviezdami Penélope Cruz a Glenn Close. „Je to film, ktorý prináša pohľad na 20. storočie v troch etapách, v ktorých sleduje osudy gejských postáv naprieč španielskymi dejinami,“ poznamenala riaditeľka FFi, ktorý uvedie aj vojnovú drámu Zbabelec od belgického režiséra Lukasa Dhonta či film Club Kid s Carou Delevingne.
Lákadlom festivalu bude aj slávnostná distribučná premiéra česko-slovensko-francúzskej snímky Chica Checa režiséra Šimona Holého, ktorá mala svetovú premiéru v hlavnej súťaži MFF Karlove Vary. Príbeh muža vracajúceho sa z Francúzska domov, ktorý odhaľuje aj jeho alter ego v podobe drag queen, osobne uvedú Alexandra Borbély či drag performer Martin Talaga.
Režisér Dominik György na festivale v predpremiére predstaví slovenskú tragikomédiu Dva sršne s Dianou Mórovou a Martinom Klinčuchom, ktorá sa pred bratislavským uvedením predstaví a bude súťažiť na filmovom festivale v Tallinne. „Dva sršne sú vo svojej podstate o dedičnom hriechu, ktorý nás ako spoločnosť sprevádza celými generáciami,“ priblížil György primárnu tému filmu, prepletenú aj s témou identity a queer tematiky. „Je to veľmi konfrontačný film aj príbeh. Je plný zvratov, dovolím si neskromne povedať, že takýto šialený film plný zvratov ešte slovenský divák nevidel,“ poznamenal režisér vyše 180-minútového filmu, v ktorom postavu „šialenej“ matky stvárnila Diana Mórová. „Žiadna herečka nechce hrať zápornú, škaredú, ukričanú, nesympatickú postavu, to je veľmi ťažké, všetci vás hejtujú, ale mňa to baví a uvidíme, ako to príjmu diváci,“ povedala Mórová.
Sprievodný program festivalu sa bude väčšinou odohrávať v Komunitnom centre In. Otvorí ho Dúhová tržnica, historička Veronika Valkovičová priblíži v prednáške život queer ľudí a začiatky aktivizmu na Slovensku po roku 1989. Súčasťou FFi budú aj komunitné stretnutia, podporná skupina pre queer tínedžerov či tvorivé workshopy.