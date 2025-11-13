< sekcia Regióny
Filmový festival inakosti zverejnil kompletný program 19. ročníka
Festivalový program tvoria snímky zaradené do siedmich sekcií.
Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Devätnásty Filmový festival inakosti (FFi) s podtitulom The Show Must Go On uvedie viac ako 80 filmov, vo Focuse zaostrí na Švédsko. Projekcie sa uskutočnia od 19. do 25. novembra v bratislavskom kine Lumiére a kine Film Europe. Ponúkne tiež bohatý sprievodný program, ktorého súčasťou je aj tvár festivalu - komik František „Fero Joke“ Košarišťan.
„Považujem za malý zázrak, že sa nám festival darí pripravovať kontinuálne už 19 rokov vzhľadom na to, že situácia na Slovensku vo vzťahu k prijatiu LGBTI+ ľudí stále nie je ideálna, respektíve má od toho ďaleko,“ povedala na štvrtkovej tlačovej konferencii riaditeľka festivalu Zita Hosszúová.
Pripomenula, že po siedmich rokoch Audiovizuálny fond (AVF) neposkytol festivalu dotáciu na jeho realizáciu, hoci odborná komisia sa FFi rozhodla podporiť a odporučila, aby mu podpora bola udelená. Rada AVF však bez zdôvodnenia podporu festivalu nepridelila. „Pociťovali sme rozhodnutie, ktoré zaváňa homofóbiou a diskrimináciou,“ poznamenala šéfka festivalu, ktorý na situáciu nereagoval rezignáciou. „Show must go on, rozhodli sme sa, že je potrebné, aby podujatie pokračovalo, je dôležité, aby kvír kultúra nebola vymazávaná z verejného priestoru,“ podčiarkla Hosszúová.
Festivalový program tvoria snímky zaradené do siedmich sekcií. Ako ďalej informoval dramaturg FFi David Benedek, filmové poklady čakajú divákov v pásme Classics, široký výber titulov v Panoráme, rodinnú zábavu poskytne Detská zóna. Festivalovú ponuku dopĺňajú aj dve sekcie krátkych filmov, a to Kraťasy - medzinárodná súťaž a Kraťasy - španielsky špeciál. „Osobitnú pozornosť si zaslúži sekcia Focus: Švédsko - teplé filmy zo severu, ktorá predstaví severskú kinematografiu v novom svetle,“ dodal.
Domácu tvorbu premietne sekcia Teplé Česko-Slovensko. Uvedie aj aktuálny film Nepela, ktorého projekcia bude spojená s diskusiou režiséra Gregora Valentoviča a hereckého dua Jozef Trojan a Zuzana Mauréry. Benedek upozornil aj na krátkometrážny dokumentárny film Good Boy zo Slovenska, ktorý sleduje maliara Andreja Dúbravského počas príprav výstavy Good Boy. „Zároveň zasadzuje jeho tvorbu do kontextu spoločenských a politických udalostí na Slovensku,“ približuje festival snímku, ktorú bude rovnako sprevádzať diskusia s umelcom.
Kvír filmový maratón vyvrcholí novinkou Letná škola, 2001. „Ide o prvý česko-vietnamský film v histórii,“ podčiarkol Benedek k filmu režiséra Dužana Duonga. Prináša autentický pohľad do života vietnamskej komunity očami prvej vietnamskej generácie, ktorá vyrástla v Česku. „Minulý rok festival uzatvárala slovenská koprodukčná dráma Nikto ma nemá rád s Rebekou Polákovou v hlavnej úlohe. Máme veľkú radosť, že i tento rok festival ukončíme výnimočným filmom so slovenskou koprodukčnou účasťou a veľmi zaujímavo spracovanou kvír témou,“ avizuje Hosszúová.
