Filmový festival na hrade Šariš ponúka návštevníkom viacero tém

Veľký Šariš 19. júla (TASR) – V rámci festivalu Filmová noc na hrade (FNNH), ktorý sa koná na hrade Šariš, sa stretnú štyria režiséri, bratia Šulíkovci. Zároveň si diváci môžu v piatok večer pozrieť krátke filmy Martina Šulíka a tiež film Záhrada za jeho osobnej účasti. Festival je podľa jeho riaditeľa Petra Vlkoviča tento rok primárne zameraný na krátke filmy.



"Festival je rozdelený na hlavnú, filmovú, detskú, medzigeneračnú, rozhlasovú, divadelnú, chill-out zónu a zónu dobra. Každá z nich osloví návštevníka nejakým iným spôsobom. Pevne verím, že v každej zóne sa bude cítiť dobre," uviedol riaditeľ festivalu.



Detská zóna ponúka animované rozprávky, workshopy, ako si urobiť topánky, tašku, deti poteší divadlo Portál. V programe je tiež premietanie Bambuľkiných dobrodružstiev za účasti kameramana Laca Krausa.



"V rámci chill-out zóny sa na jednom pódiu večer stretnú štyria režiséri, bratia Šulíkovci. Dvaja sú filmoví režiséri a dvaja divadelní. Často spolupracujú na rôznych vlastných projektoch. Bude to veľmi zaujímavá beseda. Zároveň premietneme krátke filmy Martina Šulíka a večer premietneme film Záhrada za jeho osobnej účasti," doplnil Vlkovič.



Počas víkendu návštevníkov čaká podľa jeho slov bohatý sprievodný program. "Celodenné premietanie filmov, až do nedele rána. Okrem filmu Záhrada premietneme v sobotu film Ťažká duša od Mareka Šulíka. Zároveň sa teším na najdlhší indický dokument, ktorý má viac ako sedem hodín. Budeme ho premietať rozdelený do štyroch uzatvorených častí. Divák si nebude musieť pozrieť celých sedem hodín, ale bude to mať rozdelené. Režisérom dokumentu je Ind, ktorý natočil kompletný dokument o československej novej vlne, čiže o tvorcoch, ktorí tvorili v 60. a raných 70. rokoch," priblížil Vlkovič.



Podľa neho špecifickosť festivalu spočíva v mieste jeho konania. "Ako jediný filmový festival sa odohráva na hrade, prináša kvalitné umenie a kultúru do regiónu, podporuje mladých filmárov, študentov a lokálnych umelcov. Ide o spojenie kvalitného umenia, krásnej prírody, hradného areálu a rodinnej festivalovej pohody," dodal Vlkovič.