Filmový festival v Košiciach má novú identitu aj súťažnú sekciu

Bratislava 1. decembra (TASR) - Organizátori filmového sviatku, ktorý otvára leto v Košiciach od roku 2016, avizujú upravený oficiálny názov podujatia, novú grafickú identitu i novú súťažnú sekciu. Jubilejný 30. ročník Medzinárodného filmového festivalu (MFF) Art Film sa vo východoslovenskej metropole uskutoční od 21. do 28. júna.



"Pre zvýšenie medzinárodného renomé MFF Art Film sme sa rozhodli pre úpravu názvu podujatia s ambíciou posilniť internacionálny potenciál podujatia," hovorí umelecký riaditeľ festivalu Martin Palúch s tým, že pre zatraktívnenie identity festivalu v stredoeurópskom priestore organizátori vytvorili novú súťažnú sekciu. Podľa Palúcha by mala podporiť zviditeľnenie kvality európskej kinematografie zo strednej a východnej Európy. "Medzinárodná súťaž filmov z tohto regiónu je určená pre hrané, dokumentárne i animované filmy z oprávnených krajín, čím zvyšujeme možnosť pre slovenských filmárov zapojiť sa do medzinárodnej konfrontácie," vysvetľuje.



Oprávnenými krajinami zo strednej a východnej Európy, ktorých filmy môžu súťažiť v novovytvorenej sekcii, sú Maďarsko, Poľsko, Česko, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Ukrajina, Bielorusko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Moldavsko, Albánsko, Arménsko.



Dominantou festivalu ostáva medzinárodná súťaž hraných filmov určená tvorcom, ktorí v profesionálnych podmienkach vytvorili svoj prvý, druhý alebo tretí celovečerný hraný film. Hodnotenie je v gescii poroty zloženej z medzinárodných odborníkov. Najlepší celovečerný hraný film si odnáša cenu Modrý anjel.



Ďalšie ocenenia sú určené pre najlepšieho režiséra, herečku a herca, dodávajú organizátori s tým, že Modrého anjela si odnesie aj víťazný film z novovytvorenej medzinárodnej súťaže filmov zo strednej a východnej Európy.