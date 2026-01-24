< sekcia Regióny
Filozofická fakulta UK organizuje v sobotu deň otvorených dverí
Program sa začne v Moyzesovej sieni, v ktorej budú k dispozícii zástupcovia jednotlivých katedier, študijného oddelenia či študentských spolkov.
Autor TASR
Bratislava 24. januára (TASR) - Filozofická fakulta (FiF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave organizuje v sobotu deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium. Uskutoční sa od 9.30 h v priestoroch fakulty na Gondovej ulici. TASR o tom informovala Romana Takáčová z referátu pre vzťahy s verejnosťou FiF UK.
Program sa začne v Moyzesovej sieni, v ktorej budú k dispozícii zástupcovia jednotlivých katedier, študijného oddelenia či študentských spolkov. „Záujemcovia o štúdium tak získajú priamo základné a praktické informácie o prijímacom konaní, priebehu štúdia, možnostiach odborov či uplatnení absolventov,“ uviedla Takáčová. Súbežne budú podľa nej prebiehať rozhovory s pedagógmi fakulty, ktorí priblížia jednotlivé študijné programy a život na fakulte.
Po skončení programu v Moyzesovej sieni ponúknu jednotlivé katedry prednášky a workshopy, ktoré môžu návštevníci podujatia absolvovať podľa vlastného výberu. „Vyskúšajú si tak na vlastnej koži, ako prebieha výučba konkrétnych študijných odborov, a spoznajú atmosféru najväčšej a najstaršej fakulty tohto typu na Slovensku,“ dodala Takáčová.
Program sa začne v Moyzesovej sieni, v ktorej budú k dispozícii zástupcovia jednotlivých katedier, študijného oddelenia či študentských spolkov. „Záujemcovia o štúdium tak získajú priamo základné a praktické informácie o prijímacom konaní, priebehu štúdia, možnostiach odborov či uplatnení absolventov,“ uviedla Takáčová. Súbežne budú podľa nej prebiehať rozhovory s pedagógmi fakulty, ktorí priblížia jednotlivé študijné programy a život na fakulte.
Po skončení programu v Moyzesovej sieni ponúknu jednotlivé katedry prednášky a workshopy, ktoré môžu návštevníci podujatia absolvovať podľa vlastného výberu. „Vyskúšajú si tak na vlastnej koži, ako prebieha výučba konkrétnych študijných odborov, a spoznajú atmosféru najväčšej a najstaršej fakulty tohto typu na Slovensku,“ dodala Takáčová.