Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 24. január 2026Meniny má Timotej
< sekcia Regióny

Filozofická fakulta UK organizuje v sobotu deň otvorených dverí

.
Na snímke budova Univerzity Komenského. Foto: TASR - Dano Veselský

Program sa začne v Moyzesovej sieni, v ktorej budú k dispozícii zástupcovia jednotlivých katedier, študijného oddelenia či študentských spolkov.

Autor TASR
Bratislava 24. januára (TASR) - Filozofická fakulta (FiF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave organizuje v sobotu deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium. Uskutoční sa od 9.30 h v priestoroch fakulty na Gondovej ulici. TASR o tom informovala Romana Takáčová z referátu pre vzťahy s verejnosťou FiF UK.

Program sa začne v Moyzesovej sieni, v ktorej budú k dispozícii zástupcovia jednotlivých katedier, študijného oddelenia či študentských spolkov. „Záujemcovia o štúdium tak získajú priamo základné a praktické informácie o prijímacom konaní, priebehu štúdia, možnostiach odborov či uplatnení absolventov,“ uviedla Takáčová. Súbežne budú podľa nej prebiehať rozhovory s pedagógmi fakulty, ktorí priblížia jednotlivé študijné programy a život na fakulte.

Po skončení programu v Moyzesovej sieni ponúknu jednotlivé katedry prednášky a workshopy, ktoré môžu návštevníci podujatia absolvovať podľa vlastného výberu. „Vyskúšajú si tak na vlastnej koži, ako prebieha výučba konkrétnych študijných odborov, a spoznajú atmosféru najväčšej a najstaršej fakulty tohto typu na Slovensku,“ dodala Takáčová.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Mrazivé dni sú konečne preč. Alebo sa vrátia?

FOTO: MIMORIADNY OBJAV: Jaskynné umenie môže mať vyše 67.800 rokov

TOMÁŠ: Na dôchodkový systém sa kvôli konsolidácii siahať nebude

Fico: EÚ nemáme ignorovať, ani byť súčasťou neschopnosti jej vedenia