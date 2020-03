Filtračný stan pri trnavskej nemocnici neslúži na testovanie

Trnava 19. marca (TASR) - Pri Fakultnej nemocnici (FN) Trnava bol postavený hygienický filtračný stan. Tento stan slúži na prevenciu a ochranu personálu, ako aj pacientov. V stane sa nerealizujú testy na ochorenie COVID-19. TASR o tom informoval za nemocnicu referent pre vzťahy s verejnosťou Matej Martovič.



"Prosíme verejnosť, aby nechodili do stanu s cieľom testovať sa na prítomnosť nového koronavírusu, nie je na to určený. Cez stan musia prejsť všetci pacienti, ktorí idú na vyšetrenie alebo iný zákrok do nemocnice," informoval Martovič.



V stane každému pacientovi zmerajú telesnú teplotu a pacient podpíše čestné vyhlásenie, že nemá cestovateľskú anamnézu a neprišiel do kontaktu s osobou, ktorá bola v zahraničí.



Pacient dostane potvrdenie o tom, že prešiel cez kontrolný stan. Bez tohto potvrdenia pacienti nebudú príslušným lekárom vo FN Trnava vyšetrení. Cez stan nemusia prechádzať tehotné ženy a rodičky. "Stan je v prevádzke od 8.00 do 20.00 h. Po tomto čase bude telesná teplota pacientom meraná na urgentnom príjme, kde podpíšu aj čestné vyhlásenie. Cez filtračný stan po 20.00 h musia prejsť aj pacienti, ktorí idú na ambulantnú pohotovostnú službu," doplnil Martovič.