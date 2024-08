Finále Bratislavského kultúrneho leta bude so Slovenskou filharmóniou

Bratislava 19. augusta (TASR) - Bratislavské kultúrne leto uzatvorí Finále pri fontáne. Podujatie sa uskutoční 31. augusta a 1. septembra na Námestí slobody. Vystúpi na ňom 55 členov umeleckého súboru Lúčnica a Slovenská filharmónia (SF) so 75-členným orchestrom. TASR o tom informovala Zuzana Bleho Francúzová, PR manažérka Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS), ktoré je hlavným organizátorom podujatia.



Spresnila, že v sobotu (31. 8.) so začiatkom o 15.00 h je pre verejnosť pripravený program pod názvom Lúčnica a deti s vystúpeniami detských folklórnych súborov z Bratislavy a Bratislavského kraja. "Podujatie ukončí hodinový program Umeleckého súboru Lúčnica," dodala Francúzová k programu, v ktorom tanečníci a hudobníci z Lúčnice uvedú vystúpenia ako Vyhadzovaná, Sviatok na Zemplíne, Šarišská polka a ďalšie.



Tohtoročný záverečný program Bratislavského kultúrneho leta sa uskutoční počas dvoch dní. Vystúpenie SF pod holým nebom si môžu hudobní priaznivci pozrieť tiež na Námestí slobody v nedeľu (1. 9.) o 17.00 h. Vypočujú si to najlepšie z koncertov uplynulej, ale aj nadchádzajúcej sezóny SF. Pod taktovkou jej šéfdirigenta Daniela Raiskina zaznejú diela Piotra Iľjiča Čajkovského, Alexandra Moyzesa, či Antonína Dvořáka. Koncert obohatí aj filmová hudba z kultových diel svetovej kinematografie, kde po boku orchestra vystúpi český saxofonista Felix Slováček ml.



Výhradne pre túto príležitosť postaví BKIS špeciálne pódium s rozlohou takmer 180 štvorcových metrov, na ktorom bude v jednom momente stáť viac ako 75 umelcov. "Umelecký zážitok umocnia LED obrazovky pre prenos plnohodnotného zážitku aj pre návštevníčky a návštevníkov v odľahlejších častiach námestia," avizujú organizátori.



Vstup na podujatia je voľný. V prípade nepriaznivého počasia si usporiadatelia vyhradzujú právo na zmenu programu.